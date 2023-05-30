直播预告：预防儿童龋病 守护口腔健康

口腔健康关乎全身健康，对儿童来说尤为重要。近年来，由于饮食习惯不健康等因素，许多儿童患上了一种常见的口腔疾病——龋病，给孩子的口腔乃至身体健康带来严重危害。关注儿童口腔健康刻不容缓，那该如何正确预防儿童龋病的发生？

6月1日16:00-17:00，“人民好医生”客户端将邀请新疆喀什地区第一人民医院口腔科主任努尔比亚·阿不都西库做客直播间，向广大网友科普儿童口腔健康相关知识，欢迎届时收看。

专家简介：

努尔比亚·阿不都西库，新疆喀什地区第一人民医院口腔科主任。新疆口腔医学会常务理事，新疆口腔医学会儿牙预防专业委员会委员，自治区口腔疾病诊疗质量控制中心委员，自治区卫生健康委健康科普专家、全国中西部儿童口腔综合干预项目负责人，喀什地区口腔质控中心副主任委员。

擅长：橡皮障隔离技术、显微镜技术、显微根尖手术技术、机用镍钛预备技术、热牙胶充填技术、儿童口腔多发病，常见病的诊治、儿童口腔疾病预防、儿童成品全冠和预成冠技术等多项新技术。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。