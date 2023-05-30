家校社“三元联动” 加强青春期少女宫颈健康教育

“加强青春期少女及家庭的宫颈健康教育具有重要意义，需要家庭、学校、社会等多方面共同努力”。近日，宫颈癌领域专家及企业代表做客人民健康，以《玫瑰行动 玫瑰绽放——青春期少女如何做好宫颈癌预防》为主题作交流分享。专家、代表们认为，要通过学校、家庭、社会的“三元联动”，帮助和引导青春期学生提高健康意识和健康素养，形成良好的生活方式，降低宫颈癌发病率。

宫颈癌是常见的女性恶性肿瘤，近年来，宫颈癌发病率呈现持续增高和年轻化趋势。中国妇幼健康研究会宫颈癌防控研究专委会副主任委员赵更力说：“宫颈癌病因清楚（高危型HPV病毒持续感染），同时也有预防性HPV疫苗和高效的筛查技术，是可以预防的癌症。”她详细介绍了宫颈癌防控的三级预防措施，一级：普及宫颈癌防治知识，促进HPV疫苗接种，降低HPV感染风险；二级：适龄妇女（30岁至64岁）定期进行宫颈癌筛查及筛查异常的随访和治疗；三级：规范宫颈癌诊疗服务，做好宫颈癌患者救助救治，避免宫颈癌恶化或疾病进展。

《中国妇女发展纲要（2021—2030年）》明确提出“妇女的宫颈癌和乳腺癌防治意识明显提高、宫颈癌和乳腺癌综合防治能力不断增强”两个目标。对此，中国妇女发展基金会特别针对女性“两癌”防治需求设立了“贫困母亲两癌救助”“中国女性宫颈健康促进计划”等公益项目，投入大量资金，截至目前直接救助25万余人，并为9000多万女性提供了健康宣教、早期筛查的“两癌”预防服务。

针对青春期少女宫颈健康，中国妇女发展基金会副秘书长刘丹介绍：“2022年我们启动开展了‘玫瑰行动——青春期健康教育’公益项目，为广大青春期少女及家庭提供更加专业、科学和有效的宫颈健康服务，关注和保护青春期少女健康成长。在公益平台优势资源基础上，我们联动专业组织机构开展线上+线下丰富多彩的青春期宫颈健康宣导活动，助力提升全社会对于宫颈癌早期防治的关注，助力实现全球消除宫颈癌的目标。”

“妇女儿童的健康关系着家庭的幸福与社会的和谐，广大青春期少女及家庭应提高宫颈癌的防治意识，尽早建立一级预防的屏障。”刘丹补充说，“希望通过一系列相互呼应的健康宣导行动，助力提升全社会对于宫颈癌早期防治的关注。”

学校是“玫瑰行动——青春期健康教育”公益项目开展健康宣导活动的主要阵地之一。中国教育学会体育与卫生分会副秘书长王龙龙表示，项目将青春期健康教育带进校园，面向广大在校青少年女生，通过发放宣教资料、组织学校健康教育、教师专项能力提升培训、举办青春期女生及家长知识讲座等形式，宣传普及青春期生长发育、心理健康、卫生健康等方面的知识理念和方式方法。“希望在学校、家庭、社会的‘三元联动’下，推动女生青春期健康教育走进校园，帮助和引导青春期女生提高健康意识，共同为她们的健康成长护航。”

“作为一家生物医药企业，沃森生物始终坚持播种健康。”云南沃森生物技术股份有限公司副总裁董少忠说，“关注和保护青春期女孩健康成长是全社会的心愿和责任，沃森生物支持开展‘玫瑰行动——青春期健康教育’公益项目，旨在更好地维护妇女的健康与权益，关注和保护青春期女孩健康成长，让更多的女性了解宫颈癌的防控知识，尽早开展疫苗接种，从源头上降低中国女性HPV感染和宫颈癌的发生率，为促进提升中国女性健康、消除宫颈癌而努力。”（雷椰 耿亚柯）