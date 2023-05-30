助力慢病管理 第三届“人民健康之星”科普行动走进太原

“提高慢病知晓率、治疗率、控制率，增强慢病患者自我健康管理意识，预防和延缓并发症是当前慢病管理重点工作”。5月29日，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、万民药房参与的第三届“人民健康之星”科普行动走进山西太原。来自山西医科大学第二医院、山西省中医学院中西医结合医院、山西白求恩医院以及北京大学第一医院太原医院的多名专家为百余名居民进行了科普讲座和义诊服务。

第三届“人民健康之星”科普行动山西站启动

“我国部分老年人存在带病生存、多病生存等情况。”人民健康相关负责人认为，只有推动慢病管理，全面提高老年人健康水平和帮助老年群体做到“主动健康”，才能不断增进老年人健康福祉，将“银发浪潮”变成“长寿红利”，让老年人拥有健康幸福的晚年。

“提高慢病知晓率、治疗率、控制率，增强慢病患者自我健康管理意识，预防和延缓并发症是当前慢病管理重点工作。”山西医科大学第二医院心内科副主任高奋在科普讲座中分享说：“预防心脑血管疾病，保持健康生活方式是关键。心脑血管疾病高发人群，要对自己所患疾病有充分的认识，避免思想上轻‘敌’；要重视和了解天气情况，以便能随时增减衣物；如果发病，一定要尽快和120急救机构取得联系，尽早到医院治疗。”

“普及慢病防治知识，提升患者慢病管理能力，促进大众做好慢病预防，已成为提高人民健康水平的重要方式。”会上，山西国大万民药房连锁有限公司副总经理赵少波提出期待：“希望通过本次行动可以引导更多群众了解、掌握慢病科普知识，践行健康的生活方式，降低慢性病发病率，提高慢病患者生活质量。”

以岭药业零售市场部慢病组全国经理任计辉介绍说，以岭药业一直积极参与公益事业，努力推动“健康中国”项目落地实施。此外，以岭药业还以“通络、养精、动形、静神”中华通络养生八字经为引领，提出慢病防治的新理念。“第三届‘人民健康之星’科普行动全面围绕慢病人群展开，传播健康知识、普及健康理念和分享慢病管理经验，令更多慢病患者获得优秀的慢病管理经验，有效助力公众健康素养的提升。”计辉说。

为进一步普及健康知识，帮助老年人更好地进行慢病管理，第三届“人民健康之星”科普行动将于5月30日在万民药房平阳店、体育南路及平阳路西二巷店设立多个义诊服务点，邀请多位专家就心脑血管疾病、老年常见病开展义诊咨询，继续为公众提供健康咨询服务。

据介绍，第三届“人民健康之星”科普行动将通过线上线下相结合的方式，以科普讲座、线下义诊、健康达人秀等多种形式，联动30个城市、千余位健康科普专家、数万余名药事服务人员、数万家临床医疗机构、数十万家基层社区卫生服务中心和连锁药房共同参与，广泛动员各级医疗机构参与到国民健康素养提升行动中来，共同助力健康老龄化和健康中国目标的实现。（张慧丹）