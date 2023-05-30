直播预告：专家共话“打造儿童性早熟长效保护新路径”

为提升大众对儿童医疗健康政策、儿童用药保障的认知，剖析儿童性早熟CPP的治疗与用药理念，倡导长效治疗新方案， 6月1日10:00-11:00，人民好医生客户端将邀请北京大学药学院药事管理与临床药学系主任史录文、国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院内分泌遗传代谢科主任巩纯秀、国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院药学部副主任魏京海做客直播间，共话“打造儿童性早熟长效保护新路径”，欢迎届时收看。

专家简介：

史录文，北京大学药学院药事管理与临床药学系主任。

巩纯秀，国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院内分泌遗传代谢科主任。

魏京海，国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院药学部副主任。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

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