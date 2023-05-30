转发这份家长手册，助力考生平稳度过高考

编者按：“别紧张”“放轻松”……临近高考，这可能是大多数家长都会反复叮嘱考生的话。但即使是一路从小考到大的广大学子们，面临人生大考，也难免会心理承压。那么，作为家长应该如何营造积极的家庭氛围，协助考生做好心理调试？6点建议请查看。

把关专家：海军军医大学附属长征医院医学心理科主任柏涌海

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