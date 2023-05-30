强化老年人免疫接种 勿“因小病成大疾”

人口老龄化是社会发展的重要趋势，也是我国今后较长一个时期的基本国情。健康是保障老年人独立自主和参与社会的基础，推进健康老龄化是积极应对人口老龄化的长久之计。如何增强老年人的免疫力？如何更好地保障老年健康、保障老年人有质量的晚年生活？近日，在长春举办的以“提高预防意识，共促老年健康”为主题的会议中，吉林省人民医院急诊医学中心副主任，犬伤及预防接种门诊主任胡轶虹进行疫苗科普知识分享，她介绍，除了要养成科学、自律的生活方式，接种疫苗也是疾病预防的必要手段。

胡轶虹介绍：“人体免疫水平呈现抛物线形式，初生阶段免疫力不健全，所以6岁以前一般是接种国家计划免疫中的一类疫苗。成年后免疫系统逐渐健全，感染疾病的几率逐渐降低。但是随着年龄增长、免疫力下降，流感、肺炎、带状疱疹等感染性疾病变得不可控，发病率随之升高，我们的身体非常敏感，因此身体给我们的任何信号都要引起重视，不能因小病而成大疾。接种一些保护性疫苗，不仅是对自己负责，也是对家庭和整个社会负责。”

目前，我国建议老年人接种的疫苗主要有流感疫苗、肺炎链球菌疫苗、带状疱疹疫苗、新冠疫苗等。大众对流感和肺炎的认知度较高，但对带状疱疹还不够了解。据介绍，带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒再激活引起的一种感染性疾病，高发于50岁及以上人群，且年纪越大发病风险越高，病情也更严重，剧烈的疼痛严重影响患者生活质量，但带状疱疹目前尚无特效药，接种带状疱疹疫苗是有效可行的预防方式之一。

市面上常见的疫苗有减毒活疫苗、灭活疫苗、重组疫苗等等，患者应该如何选择？胡轶虹解释道，灭活疫苗是指通过物理或化学的方法将病原体灭活，保留其免疫原性，使机体在不发病的情况下产生抗体。减毒活疫苗是将病原体（细菌、病毒等）经过处理后，使其毒性减弱，接种到机体内，可引发免疫反应，却不会引发疾病的一种疫苗。重组亚单位蛋白疫苗是提取病原体的有效抗原成分，让它在体外细胞上进行大量复制、生产，然后制备成疫苗。

对于接种疫苗，市民最关心的问题之一就是疫苗安不安全。胡轶虹称，疫苗的安全性不等于疫苗的不良反应。疫苗的安全性是经过临床试验评估的，每款疫苗在上市前都需要经过严格的审评审批，只有检验合格，国家才会进行批签发。此外，疫苗的安全性和不良反应不能混淆，接种疫苗后可能会产生一些不良反应，如接种部位的红、肿、热、痛，全身发热、没有食欲、乏力等，然而，这些症状通常比较轻微，持续时间较短，几天内便会消失，绝大多数无需处理，这并不意味着疫苗不安全。

她还建议，老年人需要结合自身身体状况，疫苗的适用年龄、接种程序、禁忌症等进行综合考虑，选择适合自己的疫苗。如需了解更多相关信息，如疫苗的保护效力、持久性等，可就近咨询社区卫生服务中心的接种人员。