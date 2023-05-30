创新实施二尖瓣微创修复术（老病新治）

本报西安电 （记者龚仕建）过去大多需要“开胸劈骨”的心脏病患者，如今只需要在身体上开一个小口就能完成二尖瓣介入治疗。近日，空军军医大学西京医院、九八六医院联合实施二尖瓣成形术后经导管二尖瓣缘对缘修复术，通过静脉血管将器械送入心脏，二尖瓣重度返流消失，还患者一颗健康的心脏。经查新，该例手术属于国内首例。

65岁的刘女士，10年前因间断胸闷、气短做过主动脉瓣生物瓣置换、二尖瓣成形、三尖瓣成形手术，近期再次出现胸闷、气短等症状，严重影响正常生活。

心脏彩超显示，患者二尖瓣、三尖瓣关闭不全，瓣上大量返流，加之既往脑出血、血小板减少症等症状，经多学科联合会诊，心血管内科医疗团队一致认为，刘女士属于身体较差的高危心脏病患者，开胸手术的风险极高，决定创新开展微创手术方式——经导管二尖瓣缘对缘修复术。

5月5日上午，在超声指导下，手术团队让导管经患者股静脉进入，穿刺房间隔进入左心房、左心室，瓣膜夹先后3次位置调整，最终平稳释放。食道超声即刻复查，显示植入的瓣膜夹位置精确，该患者的二尖瓣反流面积下降至少量或无返流。手术取得圆满成功，患者气促症状明显改善，于一周后康复出院。

“二尖瓣返流是全球范围内最常见的心脏瓣膜疾病，此次治疗采用的手术方式无需开胸，手术时间短、安全性高且术后恢复快，尤其适用于心功能严重受损、全身情况较差、不适合实施外科手术的瓣膜病患者。”九八六医院心血管内科李慧主任说。