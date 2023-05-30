用新技术建好医患沟通的桥梁（平行病历）

作为整形外科的医生，充分了解患者诉求，并充分告知患者治疗方案以及最终可以达到的效果，是一切治疗成功的基础。

然而，在实践工作中，受限于患者和临床医生间不同的认知侧重，尽管医生花了很大力气试图给患者讲清楚讲明白，但在临床沟通过程中往往最终转变成医生一直讲、患者一直听的“上课”模式，或者患者反复问、医生反复答的“应对”模式。

花了时间和精力，却不能形成有效的沟通。自以为说得明明白白的医生和听得糊里糊涂的患者，在某些情况下就可能埋下了医患矛盾的隐患。

为了让医患间的沟通更清楚明白，口腔颌面整形创伤外科把虚拟现实技术（AR）引入到了临床前的医患沟通中，让医生和患者通过AR技术进行交流，在交流中确定治疗方案，以进一步提高医患沟通的质量。

口腔颌面整形创伤外科诊治大量的颌面部畸形的年轻患者。这些患者往往在就诊前已在网络媒体上查询了大量的资料，有的还建群相互讨论，“传经送宝”。

有一名患者是程序员，存在面部畸形的他是一位标准的“理工男”，第一次就诊就把自己在网上查到的资料和自己的想法源源不断地告知了首诊的医生。网上查到的资料真假参半，鱼龙混杂，导致他对面部整形手术存在大量误解。

在将患者的诉求详细记录后，医生留下了患者的面部照片、颅面部三维CT等资料，将其导入到专用的计算机设计软件中，进行颌面部骨骼手术的三维虚拟切割，完成术前设计并将设计过程及结果导入到专门开发的增强现实软件中，然后，将患者约至术前沟通房间。

医生和患者均佩戴上AR眼镜，患者的虚拟手术模型立刻显示在了医生和患者的面前，通过对虚拟手术模型的操作，医生详细地对患者进行了手术方案地讲解和说明。

虚拟增强现实技术和普通屏幕显示的最大不同，是从三维立体空间、身临其境地感觉到颌面部骨骼术前形态、切割移动过程及术后效果。因为其逼真且细节毕现，医生很方便能纠正患者的一些错误的认识。患者也可通过对虚拟现实中的手术模式直观地表达自身的诉求。

在短短半小时的时间里，医患双方就对手术的方案和可预计的效果达成了共识。在这个过程中，医生与患者沟通顺利、气氛和谐，十分高效。“现在的技术实在太厉害了。”摘下AR设备，身为程序员的患者由衷地感叹道。

医学人文不仅仅是一种对待患者的态度、做法或措施，更需要我们紧跟时代，把新的技术、新的理念带入到人文交流之中。AR技术的运用，填平了医生和患者之间的知识鸿沟，使医生和患者之间真正成为了共同与病魔战斗的伙伴，做到了手拉手、肩并肩，医患间的距离被拉近，大大提高了医患沟通质量。

工欲善其事，必先利其器。新技术的使用正在逐渐弥合医生患者之间的裂痕，增强医患沟通，改善患者的就医体验，也有助于进一步提高医疗质量，成为医院高质量发展的一个亮点。

（作者为北京口腔医院整形创伤外科主治医师）