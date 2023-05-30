蹒跚学步萌萌哒？警惕孩子的异常步态

小宝宝初学走步，各种各样的行走姿态都显得憨态可掬。不过，诸如“八字步”、“鸭子步”、“剪刀步”、“踮足步”、“跟行步”等等这样异常步态,通常提示小朋友可能存在某些先天或后天疾患。家长们一定要重视，不要想当然认为宝宝大点了，自然就走得利落了。这些异常步态，及时到门诊就医并尽早进行相应的康复指导训练，可避免继发性步态障碍。

一般情况下，幼儿在1岁～1岁半之间开始扶物行走,随着年龄增大，其步态开始接近成人，到7岁时趋于成熟。家长们通常会发现，学步期的小朋友会使用一种“高度保护”姿势，即双肩外展、双腿分开走路,从而使身体重心下移,更为稳定。大约3岁左右，这种现象逐渐消失。

但由于遗传、妊娠期并发症及其他多种因素的影响,小儿骨骼容易发生异常而导致一系列异常姿势和步态，例如涉及到行为习惯、生长发育、教育职业、年龄性别等因素，也受到多种疾病的影响，及早发现这些异常对其后的康复治疗具有重要意义。

下面就让我们来认识以下五种异常步态，便于家长及时辨别。

八字步 指的是小儿在走路时两脚分开像“八字”。“八字脚”步态很难看，不仅姿势不正，且走路时较费力、平衡感也较弱，给运动带来不便之余，还容易使鞋子变形、变坏。

鸭子步 是一种病理的步态，这种步态的患儿，在走路时躯干两侧摇摆，使对侧骨盆抬高来带动下肢提足前进；每往前走一步，躯干就要向对侧摆动一下，看上去就像鸭子在行走，故称“鸭子步”。

这种步态多见于双侧先天性髋关节脱位的患儿，且年龄越大，跛行越明显，成年后容易形成骨性关节炎，最常见的疾病是进行性肌营养不良，往往表现为左右摇摆，形似鸭子，往往是由于臀中肌无力和下肢的近端无力所造成的。

剪刀步 指的是步幅小而慢，表现出双腿僵直，两脚向内交叉，两膝靠近，呈剪刀状的步态。这种步态多见于痉挛性脑性瘫痪患儿。即肌张力增加，腱反射亢进，表现为髋关节屈曲、内收、内旋，足下垂及内翻，行走时双膝互相摩擦，甚至两腿完全交叉，呈典型的“剪刀式”步态。

患儿如有早产史、高热惊厥、抽搐等病史亦可导致此步态。

踮足步 常见于马蹄内翻足患儿，部分患儿是先天性马蹄内翻足，部分患儿则是由于神经系统疾病所引起的，如脑瘫、脊髓脊膜膨出等。

跟行步 患儿表现为足跟不能自由抬起，常需依靠外展下肢，过度屈髋屈膝，以使下垂的足离开地面。这是由于小腿三头肌瘫痪所引起的。

家长如发现宝宝有以上几种异常步态，请及时前往医院门诊就医，科学就医，明确诊断，为下一步尽早康复争取时间。

文/周雯雯（北京小汤山医院）