左眼跳财右眼跳灾？当心被这些疾病“盯”上

相信大家对“左眼跳财，右眼跳灾”这句流传甚广的民间俗语都不陌生。有些人会信以为真，在右眼跳时惴惴不安，担心是不是有坏事降临。左眼跳时则心中暗喜，盼望自己有好的财运。

其实，这种说法并没有科学依据。不过，眼皮跳动有时确是能够暗示身体健康状况，甚至成为一些疾病的预警信号。

大多数的眼皮跳不必担心

人们所说的眼皮跳，其实并不是皮肤在跳，而是支配眼部肌肉的神经受到过度刺激，出现不自主的收缩，随之牵动眼部的肌肉和表面皮肤颤动，人就会感觉好像是眼皮在跳。

许多人可能都出现过这种现象，大多数都是生理性的。其特点是一过性、间歇性，发作时间短，跳动幅度小，并且多为单侧眼皮跳动。

这种现象在用眼过度、精神紧绷、睡眠不足、劳累时发生概率较高，会直接刺激我们的眼部神经，出现短时间的不自主收缩，引起眼皮跳。在适当休息、消除压力、保证足够睡眠后，症状就会减轻或消失，或者可以用热毛巾敷一下眼睛，用手轻轻在跳动点按摩，也能帮助缓解症状，不需要用药。

跳动伴痛痒发红 首先考虑眼部疾病

除了上述情况以外，眼皮跳虽然不能预知吉凶祸福，但可能是某些疾病的征兆，存在一些病理性的情况。

眼皮跳，首先会考虑到眼部疾病，当眼睛出现结膜炎、角膜炎、倒睫等情况后，会造成眼皮跳，并且可能伴眼睛发痒、疼痛、发红、流泪等症状。

另外，如果眼睛屈光不正，比如近视、远视、散光，或者是配戴的眼镜度数不合适，也会使眼部肌肉不自觉地紧绷，引起眼皮跳。

如果眼皮跳的情况持续时间长，幅度大、频繁出现，并且伴有其他症状时，一定要高度重视，及时到医院检查就诊，以免贻误病情。

这样的跳动或是面肌痉挛前兆

神经系统疾病也是造成眼皮跳的一大原因，最常见的就是面肌痉挛。此外，Meige综合征以及一些颅内病变，比如中风、肿瘤、囊肿、炎症等也会影响面神经的兴奋性，出现眼皮跳。

如果长期眼皮跳，并且扩大到嘴角甚至脖子，面部跳动的程度加重，有可能就是面部神经疾病的先兆，需要及时到医院诊治。

面肌痉挛引起眼皮跳的特点 从医学的角度，面肌痉挛是一种疾病，其特点主要是一侧的颜面部发生阵发性不自主的肌肉活动。病程初期多为一侧的眼轮匝肌阵发性不自主的抽搐，口角肌肉抽搐最引人注意，严重者甚至可累及同侧的颈阔肌。这种病可因疲劳或者紧张加重，在讲话及微笑时较为明显，入睡后停止。少数患者病程晚期会伴患侧面肌轻度瘫痪。

面肌部痉挛的病因 多数中年起病，女性多于男性。老年面肌痉挛的患者，多数由于血管硬化导致，大量吸烟喝酒，加重动脉硬化会更容易导致面肌痉挛。而年轻的患者多是由于血管发育问题，导致血管离面神经很近，所以面神经容易受到刺激。这种病病程缓慢，有时会影响生活质量，长时间的跳动，需要及时诊治。

面肌部痉挛的诊断 那么，长时间眼皮跳带动着面部抽动就能诊断为面肌痉挛么？首先，我们的医生都会问诊并让患者做表情来了解面神经5个分支的功能。医生通常会让患者抬眉、快速睁眼闭眼、龇牙以及鼓腮等，其实就是检查面神经5个分支的功能，如果就诊者不能做好这些动作，医生会进一步结合安排相应的医学检查。比如，血管内与面神经关系的核磁，可以有助于发现血管是否临近甚至压迫患侧的面神经根，从而引起的疾病，进而诊断是否为面肌痉挛。

有类似症状面肌痉挛可以这样治疗 大部分患者可以选择用药物控制，轻型的可用卡马西平等稳定神经的药物治疗，患者也可选择针灸理疗。

但对于面神经被临近的血管团压迫者，比较公认的根治方法还是通过手术治疗——微血管减压术，在手术显微镜下解除血管对神经的压迫，最好地达到治疗效果，症状也会立即消失。对于严重的面肌痉挛影响生活质量的患者，保留住了“面子”，使患者重新“大笑”面对生活。

健康生活减少刺激可预防日常生活中，预防面肌痉挛，建议要避免冷空气刺激，注意防寒；保持健康饮食，避免辛辣、烟酒、咖啡、浓茶等刺激；还可多食清淡且富含维生素B1、B12的食品；适度运动，增强抵抗力；减少熬夜，规律生活；此外，避免情绪波动，心态平衡也很重要。

文/徐敏（首都医科大学宣武医院）