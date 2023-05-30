校门口家长等候区控烟情况堪忧

为了解北京市中小学校和幼儿园门口家长等候区控烟状况，给做好未成年人控烟工作提供参考，在今年的世界无烟日到来之际，北京市控制吸烟协会特组织了26名控烟志愿者蹲点36家小学、幼儿园校门口，专门开展控烟状况调查。从志愿者观察到的接孩子家长吸烟状况来看，志愿者报告，在25家（占比69.44%）学校和幼儿园的门口或家长等候区，能看到家长吸烟现象，在18家学校和幼儿园（占比50.00%）校门口或家长等候区能闻到烟味；志愿者在27家学校和幼儿园（占比75.00%）校门口或家长等候区能看到地上的烟头，大部分学校门口或家长等候区的家长吸烟情况比较严重。北京市控烟协会表示，迅速扭转学校门口吸烟问题迫在眉睫。

据了解，本次调查的时间为今年5月19日至26日下午的学生放学时刻，抽样调查的学校共36家，其中西城区、东城区、海淀区、朝阳区、丰台区、石景山区各5家，通州区有6家，共抽取小学29家（占比80.56%）、幼儿园7家（19.44%）。首都医科大学公共卫生学院李星明教授课题组参与了本次控烟调查设计和数据分析工作。

从学校门口禁烟标识张贴情况来看，根据志愿者报告，发现有29家学校或幼儿园在学校门口或家长等候区设置了禁烟标识（占比80.56%），仅有2家（5.56%）未设置禁烟标识，其他5家（13.89%）没看到是否设置禁烟标识。大部分学校门口都设置了禁烟标识，说明大部分学校对家长等候区控烟工作比较重视，且宣传比较到位。

从志愿者观察到的接孩子家长吸烟状况来看，志愿者报告，在25家（占比69.44%）学校和幼儿园的门口或家长等候区，能看到家长吸烟现象，而在18家学校和幼儿园（50.00%）校门口或家长等候区能闻到烟味；志愿者在27家学校和幼儿园（75.00%）校门口或家长等候区能看到地上的烟头。说明大部分学校门口或家长等候区的家长吸烟情况比较严重，虽然有禁烟标识，并没有发挥很好的教育效果。

其中，在志愿者观察到的有吸烟现象的学校和幼儿园校门口或家长等候区，正在吸烟的家长人数从1名到40名不等，其中位人数为3名；在人群较大的聚集区域，散学后地上的烟头最多的高达70个，其中位烟头数为7.5个，也再次证明在学校门口或家长聚集区吸烟现象比较严重。

从校门口及家长等候区吸烟者劝阻情况来看，在面对校门口或家长等候区吸烟现象时，志愿者报告，在28所学校和幼儿园（占比77.78%）门口当场对吸烟者进行了劝阻，且志愿者认为有14所学校和幼儿园（38.89%）门口的吸烟者其对劝阻的遵从程度非常好，有9所（25.00%）的吸烟者其遵从程度认为好，11所（30.56%）遵从程度一般，还有2所学校（5.56%）遵从程度很不好。说明学校门口家长等候区的大部分家长吸烟被劝阻效果并不理想。

北京市控烟协会提醒，为了保护未成年人的身心健康，杜绝烟草危害，北京今后在学校门口开展控烟工作时，不仅要加大宣传教育力度，还需要加大劝阻力度、创新宣传教育方式，建议开展家校联合的宣传教育和控烟检查工作，这样才能起到很好的控烟效果。国家《未成年人保护法》和新修订的《北京市控制吸烟条例》都有相关条款，规定在以未成年人为主的公共场所、排队等候区禁止吸烟，违者罚款200至500元。

北京市控烟协会提醒，关爱未成年人是全社会的责任，北京市正在创建儿童友好型城市，迅速扭转学校门口吸烟问题迫在眉睫。学校（幼儿园）门口禁止吸烟，家长应该自觉遵守，爱护自己的孩子也要爱护别人的孩子；学校（幼儿园）门口应张贴和施画禁止吸烟标识广而告之；学校（幼儿园）的管理者切实履行职责，安保秩序应包括不让二手烟危害孩子的健康权益。希望全社会广泛宣传《未成年人保护法》和新修订的《北京市控制吸烟条例》，让保护孩子不受二手烟危害的法规人人皆知。