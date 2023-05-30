医疗资源引入雄安 检验结果三地互认

北京友谊医院通州院区门诊大厅

友谊医院通州院区开诊后，显著提升了城市副中心的医疗服务水平

京津冀协同发展 系列报道之七

加强医疗卫生联动协作。引导在京医院开办分院、合作办医、专科协作以及异地建设区域性医疗中心等，推动在京医疗资源向京外、京郊疏解，同步缓解北京大医院服务压力。建立健全区域内双向转诊和检查结果互认制度，推进执业医师多点执业和医疗人才流动。建立区域互联互通的医疗卫生信息平台。

引导中心城区优质医疗卫生资源向城市南部、西部、回天地区等重点地区转移疏解，做好对廊坊北三县支持合作，开展公共服务共建共享，推进京津冀地区临床检验结果互认……北京青年报记者从市卫健委获悉，近年来，首都卫生健康系统立足首都“四个中心”功能定位，坚持以人民健康为中心，全力推进优质医疗资源均衡布局和京津冀医疗卫生协同发展，取得了显著成效。京津冀公共卫生领域全面合作蹄疾步稳，未来，本市将继续支持医疗公共服务资源向北三县延伸布局，并探索建立京津冀一体化院前医疗急救体系。

本市已疏解核心区三级医院床位2200余张

通过牢牢扭住疏解北京非首都功能这一城市规划建设的“牛鼻子”，统筹引导中心城区优质医疗卫生资源向城市南部、西部、回天地区等重点地区转移疏解，有力辐射带动周边区域，本市医疗卫生资源配置和空间布局正持续优化。2018年10月，天坛医院完成整体迁建，疏解核心区床位950张；2018年底，北京友谊医院通州院区开诊并持续发挥功能作用；2021年，同仁医院亦庄院区二期建成运行，崇文门院区完成压缩800张床位的目标；2021年，积水潭新街口院区新北楼拆除，助力“银锭观山”景观视廊恢复，新龙泽院区同步开诊运行，回天地区医疗服务能力水平进一步提升。据统计，截至去年年底，已累计疏解核心区三级医院床位2200余张。

北青报记者从市卫健委了解到，立足首都城市战略定位，本市医疗卫生系统将持续提升服务首都发展能力，继续坚定不移推进非首都功能疏解，持续优化医疗卫生资源配置，推进优质资源向近郊区和生态涵养区迁移。目前，市疾控中心新址已经启动主体工程施工，友谊医院顺义院区、安贞医院通州院区以及口腔医院迁建工程、积水潭回龙观二期扩建等项目进展顺利。清华长庚医院二期、首儿所通州院区、卫生职业学院新院区正在加快建设中。

市卫健委相关负责人表示，下一步将以更大力度推进医疗资源合理布局，继续推进市属医疗资源疏解，加快口腔医院迁建及友谊医院顺义院区、安贞医院通州院区等项目建设，加快宣武医院房山院区、儿童医院亦庄院区、安定医院大兴院区、北京中医医院新院区前期手续办理，继续开展核心区市属医疗资源疏解效果监测评价。同时，加强市级统筹力度，更大力度推动央属医院疏解布局。

雄安第一所三级综合医院 预计今年9月开诊

随着京津冀协同步伐的加速，京津冀医疗卫生支持合作项目也在不断深入推进。近年来，本市深入贯彻落实京津冀协同发展战略部署，有序推动京津冀重点医疗卫生项目合作，推进首都都市圈建设。

市卫健委相关负责人透露，首先是做好对廊坊北三县支持合作，推进公共服务共建共享。持续推动中日友好医院、安贞医院、友谊医院等央属、市属医院对口支持北三县医疗机构，重点支持消化内科、呼吸与重症医学科、神经内科、神经外科、心内科等科室，填补当地医疗资源短板。支持帮助河北燕达医院，并建立远程放射影像诊断及远程病理诊断平台，便利更多当地和周边患者就近就医。

其次是全力支持雄安新区规划建设。作为北京支持雄安新区建设的“三校一院”交钥匙项目之一，备受瞩目的雄安宣武医院项目计划于今年9月开诊。雄安宣武医院是“三校一院”项目中规模体量最大的，北京投资部分12.2万平方米，雄安新区投资部分15.8万平方米，医疗功能分区复杂、内部结构科学合理，高标准设计建设的雄安宣武医院令人期待。作为雄安新区新建的第一所大型三级综合医院，雄安宣武医院将成为新区级医疗中心之一，肩负新区医疗、教学、科研、预防、保健、康复等多重使命，投入使用后可为新区及周边居民提供高水准、全方位的优质医疗服务。

同时，本市还组织宣武医院、北京妇产医院、北京中医医院等支援机构重点支持新区容城县对口医疗机构，提升当地诊疗技术水平。其中，宣武医院帮助容城县建立了雄安三县唯一的卒中治疗中心，覆盖人口一百余万人。在北京妇产医院帮扶下，容城县妇幼保健院妇产科和新生儿科成为雄安新区重点专科，医院发展取得历史性突破。

京张、京承、京唐、京保等重点地区支持合作也在持续进行。其中，北京市11家医院与张家口市9家医院对接合作，截至去年年底，已累计指导合作医院新设科室29个，培养学科带头人57名，申报国家、省、市科研立项95项，开展新技术54项。如天坛医院帮扶张家口第一医院筹建了张家口地区第一家眩晕临床诊疗中心；积水潭医院协助张家口市第二医院承担多项大型国内、国际重大体育赛事的保障任务，建成奥运保障团队，圆满完成冬奥会及冬残奥会应急保障任务。此外，北京儿童医院托管保定市儿童医院，国家儿童医学中心干细胞移植科在保定市儿童医院正式揭牌，有力提升了当地儿科医疗服务能力水平。“京廊”“京衡”中医药协同发展工程持续实施，共建设重点专科25个、医联体20个、名中医室站28个。

三地检验结果互认医疗机构总数已达485家

京津冀三地之间的医疗卫生政策协同也在持续推进。据市卫健委发布的数据显示，截至2022年年底，京津冀地区临床检验结果互认的医疗机构总数达到485家，其中北京262家、天津67家、河北156家，临床检验结果互认项目43项，覆盖了符合要求的二三级医疗机构、独立医学检验实验室及民营医疗机构。医学影像检查资料共享的医疗机构达到239家，其中北京59家、天津50家、河北130家，共享医学影像检查资料21项，有力提升三地医疗服务同质化水平。

京津冀公共卫生领域全面合作正有序推进，三地卫生健康部门签署了20余项合作框架协议，持续推进疾病防控、卫生应急、妇幼健康、老年健康、精神卫生、综合监督、食品安全等方面的协同合作，通过业务交流、举办培训、组织演练、搭建共享平台等多种形式，带动提升河北等地公共卫生服务水平，促进京津冀三地卫生健康事业可持续协同发展。

下一步，市卫健委将组织开展京津冀协同发展医疗卫生合作成效评估，推动落实京冀张医疗卫生协同发展框架协议，继续支持医疗公共服务资源向北三县延伸布局，探索建立京津冀一体化院前医疗急救体系。通过深化京津冀医疗卫生项目合作，全方位提升京津冀医疗卫生协同发展水平，推动新时代首都卫生健康事业实现高质量发展。

案例

建设医联体提升区域医疗水平 依托优势学科服务京津冀一体化

友谊医院通州院区门急诊总量达334万人次

作为落实京津冀协同发展战略、疏解非首都功能的重要举措之一，首都医科大学附属北京友谊医院通州院区从2018年12月开诊至今已4年有余。该院区的开设，显著提升了城市副中心的医疗服务水平，为疏解非首都功能和服务副中心建设发挥了重要作用。截至目前，友谊医院通州院区开放床位787张，门急诊总量达334万人次，出院6.4万人次，完成手术2.7万人次，其中不少患者来自北三县及通州周边地区。目前，友谊医院通州院区二期工程正在加紧建设中，开诊后将进一步提升区域医疗服务环境，为周边老百姓带去更多优质医疗服务。

首都医科大学附属北京友谊医院始建于1952年，原名为北京苏联红十字医院，是新中国成立后由党和政府建立的第一所大型综合性医院。经过70多年的发展，如今的北京友谊医院集医疗、教学、科研、预防和保健为一体，是首都医科大学第二临床医学院。为落实新版北京城市总体规划，优化医疗卫生资源布局的整体部署，2018年12月，友谊医院通州院区开诊。新院区不仅极大缓解西城院区的就诊压力，也解决了城市副中心的老百姓看病就医难题，更是在京津冀协同发展的过程中，通过远程医疗、推动医疗资源下沉等方式，服务周边省市的老百姓。

据了解，依托医院综合优势和专业特色，友谊医院通州院区自开诊时起就实现同质化的管理和医疗服务。友谊医院实行党委领导下的院长负责制，两个院区统一领导、学科统一管理，实行同质化医疗服务。在医疗服务方面，两院区门诊预约挂号协同、就诊数据协同；住院实现电子病历模板协同和住院证协同；检查化验实现检验结果、影像读片共享。在人力资源方面，医务人员以1年至2年为周期定期轮转，为两院区提供同质化医疗服务。

如今，友谊医院通州院区的诊疗服务持续有序开展。截至目前，通州院区开放床位787张，门急诊总量334万人次，出院6.4万人次，完成手术2.7万人次，其中不少患者来自北三县及通州周边地区。

北京友谊医院党委委员、副院长尤红表示，北京友谊医院通州院区的开诊，实现了优势医疗功能疏解，减轻了核心区医疗压力，提升了副中心医疗服务能力，提高了副中心城市医疗承载力，有效发挥了疏解作用，极大提升了副中心及周边群众的就医获得感。

落户通州后，友谊医院通州院区充分发挥区域医疗中心辐射作用，与当地深度融合，推进分级诊疗格局逐步形成，持续推动医联体建设，让优质医疗资源真正下沉当地。2019年10月29日，北京友谊医院通州院区片区医联体成立，包含7家社区卫生服务中心（永顺、宋庄、徐辛庄、潞城、甘棠、次渠、中仓）及一家优质社会办医机构（慈航门诊部）。随着合作的进一步深入，医院又先后与通州区中西医结合医院、通州区新华医院等区属二级医院签订合作协议，并与通州区妇幼保健院、通州区第二医院建立了妇幼及康复专科医联体，构建起了以友谊医院通州院区为核心，一、二、三级医疗机构共同组成的区域医疗服务体系。

在通州区政府、通州区卫生健康委的支持下，北京友谊医院进一步推动与通州区徐辛庄社区卫生服务中心的紧密型医联体建设，成为北京城市副中心建立的首个紧密型医联体。2021年5月，北京友谊医院选派一名医疗骨干担任主管医疗业务的副主任（副院长）及病房组长，选派一名护理骨干担任护士长，配合徐辛庄社区卫生服务中心全面统筹规划管理基本医疗工作，进一步加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，为辖区内居民提供全方位全周期的健康服务。

医联体内，通过完善制度建设，保持双向转诊渠道畅通，转诊绿色通道机制已经建立起来。通州院区充分发挥医联体内不同成员单位优势，积极引导群众形成“有序就医、逐级转诊”的就医方式，按照“以患者为中心”的原则，为患者提供优质、有效、可及的医疗服务。目前已向114基层预约转诊平台投放号源30%。积极推进预约转诊，全部门诊预约号源在常规放号时间两周前向医联体单位开放预约挂号，并确定专人负责双向转诊工作，持续优化转诊服务，提高门诊患者中基层医疗机构上转患者的占比。2022年度基层医疗机构上转病人例数较上年度增长34.1%。在下转方面，将有康复需求的患者及时转至成员单位继续诊治。为了做好医联体门诊转诊工作，友谊医院制定了为患者提供多种转诊途径，方便患者转诊，2022年下转407人次，较2021年增长4.4%。

此外，打造专业知识及业务培训平台、开展业务指导与技术合作、专家下沉帮扶、建立友谊医院“全科医学科第二病区”、开展医联体之间部分化验及影像学检查互认、推出社区义诊活动等工作的开展，使医联体成员单位之间联系更紧密，更带动了区域医疗水平整体迈步提升。

本版文/本报记者 蒋若静

摄影摄像/本报记者 郭谦