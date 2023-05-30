全面改善患者就医感受正当其时

为进一步优化医疗服务，提升患者体验，国家卫健委、国家中医药局近日联合在全国开展改善就医感受、提升患者体验主题活动，并印发了主题活动方案（2023—2025年）。方案提出了完善预约诊疗、缩短手术等候时间等20项重点任务，力争用3年的时间，将“以病人为中心”贯穿于医疗服务各环节，推动形成流程更科学、模式更连续、服务更高效、环境更舒适、态度更体贴的中国式现代化医疗服务模式。

尽管该方案的涉及面广，内容十分丰富，但概括而言，就是针对影响患者就医感受的突出问题，推出了相应的改进措施。其中，各项措施环环相扣，又对整个诊疗环节进行了优化，形成完整的便民制度体系。

看病过程中等待时间过长是影响就医感受的首要问题。在诊室前等待叫号、在检查室门口等结果、在收费窗口前排队缴费、在治疗室前等待输液等，都需要花费患者大量的时间。此外，需要做手术的患者住院前几天还要做各种检查，导致手术等待时间过长，既影响了就医感受，又浪费了床位等医疗紧缺资源。

为此，方案明确，要完善预约诊疗制度，提高预约的精准度；通过再造门诊流程，缩短患者在门诊的滞留时间；通过“预住院”等方式，缩短患者术前等待时间。相信这些举措将大幅度缩短患者在看病过程中不必要的等待时间。

此外，就医过程繁琐也是影响患者就医体验的主要问题。比如，一些小手术完全可以在一天内完成，但有时为了保险起见，仍然需要住院。再如，有些诊疗因临床路径不确定，诊疗路径可能会发生临时更改，患者不仅需要来回折腾，还因此做了不少不必要的诊疗，增加了在医疗费用方面的支出。尤其是，虽然检查检验做到结果互认已经有了明确的规定，但不互认的现象在个别医疗机构仍然存在。

针对这些现象，通知要求建立健全日间医疗服务制度，完善临床路径管理，推进检查检验互认，还有建立患者入出院服务中心，优化入出院流程，改善入出院服务，以及建立门诊“一站式”服务中心等。这一系列举措意在简化诊疗过程，在化解“看病烦”的同时，也具有减轻诊疗费用负担的作用。

诊室拥挤、厕所脏乱、科室局部杂乱等则影响了患者在看病过程中的舒适度。优化门诊全流程布局，做到标识清晰易懂，有效引导和分流患者。加强卫生间、候诊区等重点区域的卫生管理。针对老年人、儿童、残疾人、孕产妇等特殊群体，做好就诊环境的适老化、无障碍等改造，以及配齐轮椅、平车、母婴室、尿布台等必要的便民设备设施。细节上的种种改进，才能聚沙成塔，有效改善患者的就医感受。

随着人们生活水平不断提升和医疗条件不断改善，民众不仅要看得上病、看得好病，还要享受更加体贴的就医服务。在此背景下，下大力度全面改善患者的就医感受可谓正当其时。期待这次主题活动不仅能产生诸多实际效果，还能形成高度重视患者就医感受的服务理念，在医疗环境布局、诊疗流程设计、诊疗各环节衔接等方面，均能从患者视角出发考虑问题，科学设计，人性化布局，让患者的看病过程变得更舒心、顺畅。