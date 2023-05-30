“二阳”症状是否严重？如何科学应对？

近期，全国发热门诊就诊患者数量有所增加。怎样科学应对“二阳”风险？“二阳”症状是否严重？“阳”的次数越多症状是否会越重，对身体的伤害是否越大？针对社会热点关切，国务院联防联控机制日前组织专家作出回应。

中国疾控中心传防处研究员王丽萍介绍，疫情监测数据显示，4月下旬以来，新冠病毒感染病例数有所上升，5月中旬开始进入低水平波浪式流行态势。

“总的来说，大部分患者‘二阳’的症状普遍比‘一阳’时更轻。”北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾介绍，近期发热门诊就诊人数的确有所增加。根据临床观察，“二阳”人群主要是年轻人和青壮年，即18岁到60岁这个年龄段的人。患者症状集中表现为发热、呼吸道症状，个别患者会有呕吐腹泻症状。大部分患者嗓子疼是轻微的，发热恢复得更快，病程可能持续3至5天。

李侗曾介绍，有些患者感染后恢复得比较慢，但是按照世界卫生组织定义，一般是超过三个月仍存在着相关症状，并且症状持续超过两个月了，我们才称之为“后遗症”。实际上，符合这个定义的人是非常少的。国外有报道指出的“二阳”甚至“三阳”之后的后遗症更重的情况，样本来源是一些脆弱人群，如老年人和基础病比较多的人群。

“如果确定感染了新冠病毒，不管是否有发热或呼吸道症状，仍建议居家休息。若经过休息、服药，相关症状仍在加重，比如发热持续超过5天、有胸闷憋气症状等，应及时到医院就诊。”李侗曾还表示，不论是“一阳”还是“二阳”，老年人等重点人群还是应该做好防护，尽量避免感染。一旦感染要尽早进行抗病毒等治疗，减少重症和后遗症的风险。

专家结合多渠道监测数据研判认为，由奥密克戎XBB系列变异株引起的疫情还会持续一段时间，但全国整体疫情态势平稳可控，对医疗秩序和社会正常运行影响较小。建议公众继续保持勤洗手、室内多通风等良好卫生习惯。尤其是有慢性基础疾病人员和孕妇等重点人群，在进入环境密闭、人员密集的场所时要佩戴口罩，注意个人防护。