我国将开展全面提升医疗质量行动计划

新华社北京5月29日电（记者顾天成、董瑞丰）医疗质量安全直接关系到人民群众的获得感，是人民健康的重要保障和卫生健康事业发展的基石。国家卫生健康委、国家中医药管理局近日联合印发《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》，推进持续改进医疗质量、保障医疗安全。

行动计划提出了包括基础质量安全管理、关键环节和行为管理、质量安全管理体系建设等维度在内的28项具体措施和5个专项行动。

28项具体措施包括以下三大主要内容。在基础质量安全管理方面，将着力加强急诊、门诊、日间、手术、患者随访等薄弱环节的质量安全管理；在关键环节和行为管理方面，将指导医疗机构提升全诊疗流程的质量安全；在织密质量管理网络，完善工作机制方面，将探索建立“以质为先”的绩效管理机制，强化目标导向、充分发挥考核评估的指挥棒作用，督促指导医疗机构落实相关工作要求。

5个专项行动包括手术质量安全提升行动、“破壁”行动、病历内涵质量提升行动、患者安全专项行动和“织网”行动。通过实施以上专项行动，对手术质量安全管理、建立“以疾病为链条”的诊疗模式、病历内涵质量、患者安全管理、质控组织体系建设等工作提出具体要求和目标。

此外，行动计划还要求医疗机构主要负责人要亲自研究、靠前领导，落实落细各项工作，强化基础医疗安全管理，加强医疗质量安全日常监测、分析和反馈，推动行动顺利开展。