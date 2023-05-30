如何科学预防近视（服务窗）

“近年来近视患者发病年龄明显提前，目前的研究表明，近视发展有两个高峰时段，一个是7—8岁，一个是13—14岁。”国家儿童医学中心、北京儿童医院眼科主任李莉告诉记者。

一般而言，遗传因素、用眼习惯不良、眼部基础疾病等都会影响儿童青少年视力。近视的发展和近距离用眼时间久、户外运动少有很大关系。科学预防近视，要从良好的用眼习惯、均衡饮食、充足睡眠上做文章。

保证户外活动。李莉表示，有研究表明，增加每天日间户外活动时间，能够延缓眼轴增长、延缓近视出现。阳光下的户外活动可以有效提高眼部多巴胺的含量，增加脉络膜厚度，抑制眼轴增长，控制近视的发展。因此最好在阳光充足的时候进行户外运动。建议青少年每天坚持至少两个小时的户外活动。学龄前的儿童，可以增加到三四个小时的户外活动。

减少近距离用眼和电子产品使用。3岁以下儿童建议尽量避免使用电子产品。3—6岁儿童如需使用电子产品，要减少近距离用眼时间，每次不要超过15分钟，每天控制在1小时以内。

远眺是常见的缓解眼疲劳方法，双眼可以望向窗外的绿色植物、望向尽量远的地方。每次近距离用眼20分钟，要让眼睛远视6米外不少于20秒。此外，眼保健操、干净的毛巾热敷等方式，也可以帮助缓解眼部干涩疲劳的症状。

对于儿童青少年来说，还要培养个人卫生意识和习惯，在学校、家庭勤洗手，避免接触感染。保证充足睡眠和饮食均衡，每天睡眠不少于10个小时，可以多食用胡萝卜、蓝莓等有益于眼健康的蔬菜水果。

李莉建议，儿童青少年每间隔6个月左右进行一次视力检查。在不同阶段，儿童眼健康筛查的侧重点有所不同。0—6岁是近视防控的一个非常重要的阶段，在做眼健康筛查的时候可以了解孩子是否有远视储备以及远视储备量是否足够。一般在3岁时，如果有175度到200度的远视储备属于正常。如果在6岁时有125度到150度的远视储备，8岁有75度到100度的远视储备，可以延缓孩子出现近视甚至不出现近视，降低近视发生率。

“眼部健康检查对儿童青少年十分重要。”李莉说，如歪头、眯眼、斜眼看东西等异常表现，可能会伴有弱视、斜视等视力问题，以及其他潜在的眼底病变，这些都需要尽早通过眼部筛查发现，以减少高度近视、病理性近视的发生。

专家指出，一旦孩子近视，一方面要根据医生和验光师的建议，为孩子及时配戴眼镜，另一方面要注意日常用眼，延缓近视发展。每3—6个月复查视力、眼轴和屈光情况，动态了解孩子的近视进展情况，及时给予干预控制措施。

《 人民日报 》（ 2023年05月30日 13 版）