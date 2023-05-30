防控近视，需要多方努力（防控青少年近视大家谈①）

习近平总书记强调，全社会都要行动起来，共同呵护好孩子的眼睛，让他们拥有一个光明的未来。

如何保护好儿童青少年的视力，是全社会必须答好的一道考题。学生和家长对近视问题有哪些困惑？各地相关部门出台了哪些防控近视的政策措施？学校如何在防控青少年近视中发挥重要作用？本版今起推出“防控青少年近视大家谈”系列报道，邀请学生、家长、政府部门和学校负责人、医疗与教育专家一起探讨，对近视防控建言献策，共同呵护好孩子的眼睛。

——编 者

作为学生和家长，在近视防控中面临哪些困惑？有哪些经验和建议？近日，本版联合本报健康客户端，共同发起“防控青少年近视网络调查”，就近视发生的年龄段、成因和防控方法向学生和家长征集意见、建议。

调查结果显示，轻度近视（近视度数小于等于300度）的人数最多，占到了调查参与者总数的38.76%，其次是中度近视（近视度数为301度至600度），占比为29.45%，重度近视（近视度数大于600度）占比9.32%。值得注意的是，四成多调查参与者（42.22%）在小学阶段就已经近视，29.21%的调查参与者在初中阶段近视，高中阶段为15.35%。

调查发现，长时间使用电子产品是导致近视的主要原因，在所有因素中被选择次数最多，占比达到63.16%。其次是看书、写作业姿势不正确和看书、写作业时间过长，分别占比55.05%和46.51%。此外，户外锻炼时间少也是导致近视的原因之一，占比为44.95%。

面对近视，大家选择如何进行防控？调查发现，控制电子产品使用时间和保证充足睡眠是使用比例最高的两种方法，占比分别为76.74%和74.82%。同时，也有不少参与者选择经常做眼保健操和饮食改善来防控近视，分别占到了总数的63.51%、56.19%。

在开展网络调查的同时，本报记者也在多地采访学生和家长，请他们谈一谈近视防控的想法、做法。

中小学生——

“我很想守护好这扇‘窗户’”

这两天，家长王宇有些担忧——学校近期组织开展了视力检查，孩子王彦博的视力有所下降，王宇打算尽快带孩子到三甲医院专门做一次系统检查。

王彦博目前在云南省昆明市的一所小学读三年级。每半年，王宇都会带孩子到医院做一次视力检查。“上一次去做检查时，医生就提醒说孩子的远视储备已经接近临界值，要引起重视，没想到孩子的视力真的下降了。”王宇说。

王彦博的同学李阳在二年级上学期就戴上了眼镜。李阳说：“自从戴上了眼镜，上体育课特别不方便，运动时眼镜经常会戴不稳，影响上课。一次班上同学一起打篮球，一个球飞过来直接砸到我眼镜上，不仅砸得脸很疼，还把我的眼镜砸变形了。我挺担心眼镜的度数会上升，而且镜托会有压痕影响美观……”

王彦博和李阳所在班级的53名学生中，有9人因为近视戴上了眼镜。说起预防近视的重要性，王彦博说：“老师和家长都很重视我们的眼睛保护。学校在每天早上的第三节课后和下午的第一节课后，都要组织同学们做眼保健操；每周老师都会给我们调整座位，也会在上课时提醒同学们注意坐姿。学校开设了健康课，老师会在课上跟同学们讲授一些保护视力的内容，让我们意识到保护视力非常重要。”

刘益帆是北京市石景山区一所中学的九年级学生，她从小学六年级便开始戴上近视眼镜。

她坦言，现在班级30余人，近视的同学将近一半。“这几年，因经常线上上课和学习，电子产品使用更多，感觉更离不开眼镜了。”刘益帆说着托了托镜架。

对刘益帆来说，戴眼镜给生活带来了许多不便：“天凉时戴口罩，镜片上总有哈气影响视线，镜片每天需要清洗也挺麻烦，耳朵和鼻梁骨也总受压迫，会难受。”

长春市第八十七中学小学部五年级学生徐祥谦也感受到近视的烦恼：“我对科技、军事比较感兴趣，喜欢看这方面的书和影片。之前看书入迷的时候会一连看上好几个小时。近视之后，在看书时会更加注意时间和坐姿，妈妈会提醒我注意阅读时间，常常读到感兴趣的地方却不得不中断。”

徐祥谦在四年级时，有一段时间感觉看东西有些模糊。在医院检查后，眼科医生判断徐祥谦有近视的趋势，自那时起他就戴上了眼镜，“最开始检查时医生建议配50度的镜片，现在度数不断增长。半个月前刚去复查，已经要配175度的镜片了。”

如今，徐祥谦按照医生的建议，调整作息时间，注意用眼时长，每天在校会按时做眼保健操。但他感觉随着年级的升高，每天花在学习上的时间逐渐增多，对于如何在保护眼睛与保证学业之间做好平衡，他还是有些困惑，“老师常说，眼睛是‘心灵的窗户’，我很想守护好这扇‘窗户’。”

大学生——

“本以为成年后近视程度不会继续增加了”

吴倩（化名）和刘叶都是武汉大学的大三学生，两人都已经习惯了戴眼镜。

刘叶读中学时，不少同学牺牲户外活动和休息时间来埋头读书，戴眼镜也成为普遍现象。刚上高中时，刘叶还是班级里少数不近视的同学，“后来升学压力更大了，我慢慢发现自己看不清黑板上到底写的什么。”最终，刘叶戴上了一副一两百度的眼镜。吴倩则是因为从小近距离看电视，在小学一二年级时看远处的东西就渐渐吃力，四年级开始佩戴近视眼镜。

上大学后，没了家长和学校的监督，刘叶有时一天超过12小时都在使用手机和电脑，看书、写作业、追剧、聊天……吴倩也坦白，自己习惯了在熄灯的宿舍熬夜摸黑看手机。读大学不到三年，刘叶和吴倩的近视度数都涨了一两百度。

“本以为成年后近视程度不会继续增加了。”北京城市学院学生潘小羽也没想到读大学后近视程度居然加深了。

从自身的经历出发，潘小羽认为保护视力不只是中小学生的事，任何年龄段的人都需要重视起来：“对大学生来说，现在就业压力大，一些行业对视力会有特殊要求。如果因为近视导致无法从事某种职业，确实比较遗憾。还有一些同学认为戴眼镜会影响自己的颜值、形象，会选择佩戴隐形眼镜，虽然美观了，也给生活带来很多麻烦。”

在武汉大学就读的罗莹（化名）和白露没有近视。谈起预防的秘诀，两人分享了从小学习的“加减法”。

“加法”加的是护眼行为。得益于罗莹和白露父母的言传身教，无论是看书还是写字，两人都习惯了坐直身子拉远距离。晚上需要使用手机时，罗莹会开着寝室灯或床上夜灯用眼，平时看见一些爱眼小贴士也会默默记在心里，有意识地在用眼20分钟后眺望远方与绿色。

“减法”减的是用眼时长。大学前，白露就习惯早睡早起，按时按质完成眼保健操与户外体育活动。上大学后，手机成为生活的必需品，用眼负担也大幅增加。为了预防近视，除了时常做眼保健操，白露还有意识地减少了电子产品使用时间，不带手机上床睡觉，尽量不做“低头族”。

学生家长——

“保护孩子视力需要家长、学校、社会多方努力”

如今，家长们愈加重视孩子的视力保护。在王彦博家中，王宇和妻子严格限制孩子看电视的次数，每周只能在周末两天看电视，每天不能超过40分钟。此外，王宇还给孩子购买了学习桌、护眼学习台灯、坐姿矫正器等，从“硬件”和“软件”方面来做好孩子的视力保护。

医生建议要加大孩子的户外活动时间，避免长时间学习和使用电子产品。但王宇也坦言，随着孩子升入高年级，学习时间的增长、一些学习任务也需要借助电子产品来完成，孩子近视的风险还是会增加。

家住吉林省长春市的赵海洲发现孩子近视后，随之而来的困扰越来越多。“现在孩子学业压力不小，每天需要看大量的书籍、资料，我们看在眼里急在心里，既希望孩子有个好成绩，也希望孩子有好视力。平时尽可能地提醒孩子注意用眼卫生，要适当休息，要注意坐姿等等，但提醒多了，孩子也有点不耐烦。”

孩子近视往往意味着一笔不小的开销。赵海洲告诉记者，不仅有定期检查、更换眼镜的费用，现在为了让孩子在上网课时看更大的屏幕，他还特意购买了平板电脑。考虑到孩子佩戴眼镜进行运动的不便，他还想给孩子配一副专业的运动眼镜。

北京家长李英的孩子在四年级时视力出现下降情况，刚开始的时候比较轻微，眼睛偶尔出现酸涩感，随后是上课时看黑板有模糊的情况，为了看清楚而揉眼或者将眼睛眯成一道缝。随着近视程度的增加，去医院检查视力后，配了近视镜。刚开始，李英的孩子因为担心戴眼镜不好看而被同学取笑，有时宁可看不清黑板的板书也不戴眼镜，后来才慢慢适应。

对孩子近视的情况，李英有些惭愧：“当孩子出现视力下降的时候，作为家长没有引起足够重视，认为孩子之前视力一直没问题。直到孩子视力进一步下降，才去医院做了检查。”

赵海洲在与其他家长交流中还发现，不少家长是在得知孩子视力下降后觉得不是啥大事，直接带孩子上眼镜店配眼镜，“这反映出部分家长对防控近视的重视不够，希望能加强关于视力保护的宣传，比如线上线下的科普讲座等，提高家长和孩子对保护视力的重视程度，知晓更多行之有效的保护方法。”

“保护孩子视力需要家长、学校、社会多方努力，例如学校在教学设备采购中可尽量选择护眼不伤眼的电子设备，政府可以出台相应政策，对于正规科学的护眼项目进行引导推荐。”王宇说。

（鲁思佳参与采写）

《 人民日报 》（ 2023年05月30日 13 版）