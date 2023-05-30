以改革促进“三医”协同发展（大家谈·一起来想一起来干（17）·新时代新征程新伟业）

党的二十大报告围绕“推进健康中国建设”作出一系列重要部署，提出“深化医药卫生体制改革，促进医保、医疗、医药协同发展和治理”。本期大家谈，我们邀请3位专家学者，聊一聊如何促进“三医”协同发展，为加快提高卫生健康供给质量和服务水平集智献策。

——编 者

系统观念引领协同发展

陈秋霖

促进医保、医疗、医药协同发展和治理，实现各司其职又彼此支撑，是坚持系统观念推进医药卫生事业发展的具体实践，也是更好满足人民日益增长的健康需求的必然要求。

以系统观念推进“三医”协同发展，在认识层面上，要坚持人民至上、生命至上；在顶层设计上，要构建激励相容的体制机制，注重政策举措的关联性、耦合性，统筹协调“三医”联动改革；在实践层面上，要着重化解人民群众急难愁盼的现实问题。比如，在医保战略购买中，要更好协调老百姓就医可及性和满足临床需求、鼓励医药创新之间的关系，探索按绩效付费的支付方式，努力在医药服务优质高效供给和医保可持续发展之间取得平衡。

持续深化“三医”联动改革，要发挥部门和地方两个积极性，形成上下联动、条块结合的工作推进机制，紧盯发展所需，探索建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的“三医”运行机制。坚持医保、医疗、医药协同发展和治理，才能更好地保障人民健康福祉。

（作者为中国社科院健康业发展研究中心副主任）

医防融合助力资源整合

苗艳青

近年来，“大卫生、大健康”理念被摆在更加突出的位置。随着医防融合深入发展，家庭医生、全科医生等机制逐渐发挥重要作用，有力推动卫生健康事业朝“防治结合、预防为主”方向发展，实现从以治病为中心转向以健康为中心。

不久前，中办、国办印发《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》，明确要求“创新医防协同、医防融合机制”。医防融合不仅是对现有医疗卫生服务模式、就医理念、就医秩序的深刻调整，也是整合优化基层医疗资源的有效手段。以居民健康需求为导向，推动医防协同、融合，实现基本医疗服务与基本公共卫生服务融合，有助于破解基层防病治病和健康管理能力不足的问题，全科医生人员数量不足、质量不高等问题。

医防融合，也是推动“三医”协同发展的具体抓手。现阶段，建议重点从严重影响居民健康、已列入国家基本公共卫生服务和基本医保政策支持的疾病入手，以重点慢病防治为主要切入点，为居民提供“未病先防、既病防变、愈后防复”的健康服务。以重点人群和重点疾病管理为主要内容，推动医防融合更好落地见效，更多人将因此受益。

（作者为国家卫生健康委卫生发展研究中心研究员）

优化治理形成保障合力

李 玲

关于促进“三医”协同，福建三明医改是典型案例。当地推动“三医”归口管理，狠抓“管好医院户头、斩断药品抽头、激励仁心笔头、用好基金寸头、减少病人床头、延长健康年头”系统化举措，有效整合了区域医疗资源，推动形成了健康责任共担、利益共享的医防融合机制。

从三明医改实践看，只有建立医保、医疗、医药相协同的治理体系，才能形成保障人民健康的合力。过去，由于医疗卫生系统条块分割等问题，医改难以集中力量实现有效治理。比如，尽管全民医保快速推进，但由于不少地方的医疗服务体系仍倾向于创收取利，由此造成过度医疗检查、过度用药和过度治疗等问题，不仅影响了百姓的就医体验和身体健康，还增加了医保支付负担。满足人民群众持续快速增长的多层次多样化健康需求，关键就在于以改革促协同、以改革强治理，从根本上提高卫生健康供给质量和服务水平。

当前，我国已经建成世界上规模最大的医疗卫生体系，形成覆盖城乡的医疗卫生服务网，医改围绕解决群众看病难、看病贵问题，推动药品耗材集采和优质医疗资源扩容下沉，成效持续显现。下一步，着力促进医保、医疗、医药协同发展和治理，必能形成维护和促进人民健康的强大合力，推动卫生健康事业不断前进。

（作者为北京大学国家发展研究院教授）

《 人民日报 》（ 2023年05月30日 05 版）