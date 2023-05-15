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“人民投诉”用户留言再登人民日报 关注汽车“盲订”问题

2023年05月15日13:26 | 来源：人民网
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人民网北京5月15日电  5月15日，人民日报读者来信版“百姓关注”栏目文章《“盲订”汽车如何保障消费者权益》，引用了人民网“人民投诉”平台用户相关投诉内容。

今年四月，人民网“人民投诉”平台发布话题征集《说说新能源汽车消费那些“梗阻”》，面向广大消费者征集新能源汽车驾乘、充电桩等配套设施建设与使用、售中和售后服务等方面的相关维权线索。今日的人民日报文章介绍，汽车“盲订”存在的风险值得关注。在读者来信和网友留言中，有不少反映“盲订”导致消费者权益受损的问题。其中，反映最多的，莫过于“所得非所买”。在人民网“人民投诉”栏目中，有网友留言：“我订购了一辆新能源汽车，等了5个月才交付，结果销售告诉我电池不是此前宣传的知名品牌，而是换成了另外的品牌。”还有网友表示，所订汽车“无故两次延迟交付，8个月未拿到车，且不给退意向金”。

《人民日报》2023年5月15日第7版版面截图

这已是“人民投诉”平台用户的留言第四次被《人民日报》关注并采用。“人民投诉”是人民网重点打造的消费者线上投诉维权服务平台，覆盖PC端、手机移动端、微信小程序，涵盖旅游、汽车、房产、家电、3C、生活、游戏、电商、网络安全等重点消费领域，致力于搭建消费者与商家、企业及监管部门之间沟通的桥梁，助力消费者“一键维权”。2022年1月，平台入选由中国记协新媒体专业委员会评选的“中国新媒体公益2021十大优秀案例”。

自上线以来，“人民投诉”入驻企业已回复处理用户留言投诉共计4千余件。未来，“人民投诉”平台将持续聚焦消费领域的“急难愁盼”问题，积极探索行业协同联动、优质资源互通共享，推动投诉处理机制优化升级，努力为消费者、企业机构、平台商家搭建权威、便捷的消费维权通道及科普教育服务阵地，充分发挥高效互动功能，形成教育引导、专业分析、理性消费、答疑解惑、科学维权、畅通渠道、高效回复的良性循环，最终提高消费纠纷解决率和消费者满意度，让更多人能消费、敢消费、愿消费。

· @“人民投诉”用户，您的留言登上了《人民日报》

·人民日报读者来信版、人民网“人民投诉”联合开展观演购票体验问题征集

·人民网“人民投诉”公布最新“3·15”消费维权数据报告

·“人民投诉”话题征集：说说新能源汽车消费那些“梗阻”

(责编：李源、高雷)

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