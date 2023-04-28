谨防以“为父母好”为名侵犯老人合法权益

4月27日，最高人民法院召开新闻发布会，发布第三批老年人权益保护典型案例。其中有一起“任某诉李某合同纠纷案”：老人任某将其剩余存款交由其子李某保管并安排供自己养老使用，后任某提出从该存款中支取3000元用于生活，遭到李某拒绝。法院判决李某返还任某相关款项。该判决依法保护了老年人对财产的自由处分权，明确子女不得以任何形式干涉老年人使用个人财产。

最高法以发布典型案例形式，对子女以“为父母好”为由违法干涉老年人对个人财产处分的行为坚决说不，显示了保障老年人合法权益的坚定决心和鲜明态度，有助于弘扬敬老爱老新风尚，具有重要的警示意义和价值导向作用。

随着我国社会人口老龄化程度不断加深，失能老人生活照顾、财产管理等成为困扰许多家庭的难题。现实生活中，子女不顾年迈父母的意愿，强行监管掌控父母财产的现象时有发生。但也要看到，不少子女强行监管掌控父母财产，背后不乏现实的无奈。比如，有些老年人盲目跟风、购物上瘾、冲动消费，或经不住不法分子花言巧语的诱导，参与“投资理财”等导致上当受骗。那么，子女出于某种担忧，以“为父母好”为由就可以大包大揽、堂而皇之地监管掌控父母财产吗？答案是否定的。

《民法典》强调：“国家、集体、私人的物权和其他权利人的物权受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。”尊重父母的财产权，是子女必须坚守的法律边界。去年4月，最高法发布老年人权益保护第二批典型案例，第一个为冯某某与柳某某人身安全保护令及物权保护纠纷案：女儿柳某某以“保护”母亲冯某某的财产为由实施家庭暴力，老人被迫搬出自有住房，财产也被抢走，故向法院申请人身安全保护令及物权保护。人民法院依法予以支持，并进行调解，达成了“柳某某于三日内返还搬走的全部财物及房产证”等协议。最高法民一庭负责人针对此案表示，老年人对个人的财产，依法独立享有占有、使用、收益、处分的权利，子女或者其他亲属不得以“为父母好”等任何理由侵犯老年人的合法财产权益。

即使子女真心为父母好，强行监管掌控父母财产，结果也很可能变成好心办坏事。相关案例表明，一些子女不顾老人的意愿，强行监管掌控父母财产，导致老年人经济上不自由，影响了他们生活质量及幸福感，甚至引发家庭矛盾纠纷，导致亲人之间关系紧张，最终得不偿失、事与愿违，这些都应引起警惕和反思。

《老年人权益保障法》明文规定：“家庭成员应当尊重、关心和照料老年人。”不仅是财产，涉及老年人生活的各种问题，子女都要顾及父母的感受和愿望，用平等的心态与父母坦诚沟通，提供适当的参考和建议。多些尊重与包容，少些自以为是和一厢情愿，方能让老年人生活得更加幸福、更有尊严。

最高法发布以“为父母好”为由监管掌控父母财产典型案例，激浊扬清、直抵人心，不失为一堂生动的普法课。典型案例一方面警示为人子女者，必须充分尊重父母意愿，不能打着“为父母好”旗号行侵权之事；另一方面提醒老年人勇于维权。遭侵权后不能一味忍让，必要时要勇敢地拿起法律武器，依法保护自身合法权益。