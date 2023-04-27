助力体卫融合发展 人民健康“五进”计划走进国家体育总局

助力体卫融合发展，把健康送到职工身边。4月25日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进国家体育总局。活动通过“科普讲座”“健康检测”“互动体验”“专家健康咨询”等形式，寓教于乐，让职工在工作间隙得到放松，在互动体验中感受健康美好生活。

在互动中增进职工健康知识

“这里是‘科学健身’专区，您可以试一下我们的科学健身器材，还可以跟随我们的专业健身教练一起体验健康运动”。活动现场，工作人员热情引导国家体育总局职工进行互动体验。职工们开始跟随健身教练一起通过体感运动主机、弹力带、呼啦圈等运动器材，进行健身运动体验，在休闲放松的同时，学习科学的健身知识。

国家体育总局职工体验“体感运动主机”

在“膳食营养”专区，几位职工正在观看手册，学习科学用盐知识。旁边还摆放了一个居民合理膳食宝塔，为往来职工提供直观的膳食结构参考。“以前只知道吃盐不要吃太多，通过这次学习对科学用盐用量有了更直观的概念。”有职工说。

国家体育总局职工在膳食营养专区学习科学用盐

此外，为保障现场器材与膳食产品体验的安全卫生，践行爱国卫生运动的相关倡议，活动现场还配备了现制消毒湿巾、果蔬消毒液等卫生设备，引导大家形成良好的清洁卫生习惯。

便捷检测设备守护职工健康

紧邻“膳食营养”专区的是“美丽健康”与“健康管理”专区。工作人员用专业设备为职工进行健康检测，并提供健康学习互动体验。

“没想到刷牙竟然还有六个完整步骤。”一位职工通过互通体验学习了合理进行牙齿清洁、保障口腔健康的知识。还有职工通过“口内激光扫描仪”现场进行了口腔检测，通过仪器生成的3D口腔热成像直观看到了口腔内部的状况。“生成的报告可作为医生评估患者口腔健康的一项参考。”工作人员介绍。

“健康管理”专区还配备了眼底健康检测仪、血压仪、中医脉压检测仪、心理健康检测仪等健康检测设备。“如果要给健康下一个定义，那么应该一是身体健康，二是心理健康。健康的身体状态应是指标正常并且心情愉悦。”“现场的检测十分方便快捷，省时省力。”现场参与检测的职工说。

“我一定要吹到第一！”现场一位职工正在进行肺活量检测，旁边电视大屏上实时显示着检测的数值。几位年轻职工轮番上阵进行“数值比拼”，工作人员贴心提醒注意运动安全。

活动现场外的道路旁，还停着一辆“国民体质检测车”，上车体验的职工络绎不绝。据现场工作人员介绍，“国民体质检测车”系国家体育总局体育科学研究所运维，可以为百姓提供便捷系统的身体素质检测，并由随行专家根据生成的检测报告，给出专业的运动指导。

专家咨询让健康普及更到位

“预防疾病的前提是要养成健康的生活习惯。”首都医科大学附属北京朝阳医院急诊医学中心主任医师梅雪现场为职工举行了一场“体卫融合大讲堂·急救知识”主题讲座，详细讲解了心脑血管疾病预防相关知识，并分享了家庭救治原则与标准急救措施。

科普讲座现场

“久坐会带来许多慢性病风险，要注意加强运动并运用正确的坐姿保护颈椎和腰椎。”国家体育总局体育科学研究所副主任冯强现场分享了日常在办公室运用的科学健身小技巧。

活动还邀请了国家体育总局运动医学研究所体育医院运动医学科以及多位三甲医院全科、中医科、心理科的专家医师在现场为职工提供健康咨

据了解，人民健康将持续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，探索打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，助推各地各单位“我为群众办实事”常态化、长效化。