人民健康“五进”关爱服务计划走进五矿发展

“平常很难挂到号的专家，这次直接‘上门服务’，健康福利太到位了。”

“关注了营养膳食站的科普内容，中午去食堂终于知道该如何合理搭配饭菜了。”

“日常忽视的心理健康问题，今天也通过自测筛查有了一定的认知，心里更有底了。”

……

4月7日，由人民健康主办的人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进五矿发展股份有限公司，为广大职工送去形式多样的健康生活福利。活动现场，科普宣讲、健康咨询和健康生活互动体验等服务实力“圈粉”，参与职工纷纷表示：“在工作之余能够享受到这些关爱服务，实在是收获多多、幸福满满！”

活动现场设置了健康管理、营养膳食、科学健身等沉浸式互动体验专区。新奇的健康生活体验，让职工们不仅对自身健康状况有了一定了解，也解锁了更多的健康知识。

现场职工在健身镜前互动体验

职工参与科普答题竞赛

在一面健身镜前，职工们三五成群组成“健身小分队”，跟随屏幕中的专业健身指导视频进行互动体验，成为现场一道靓丽的风景；在科普答题竞赛环节，职工们在踊跃的比拼中也收获了不少健康科普知识，纠正了许多常见的健康误区；在食堂门口的营养膳食专区不仅有健康饮食相关科普知识，果汁、豆奶、红枣、坚果等琳琅满目的营养食品以及农特产品也吸引着大家驻足品尝……该区域还特意放置手部消毒喷雾和现制湿巾机，向职工宣导养成用餐前后随手消毒的好习惯。

职工体验眼底照相机设备

活动现场还提供了心理健康管理测评干预、健康血压管理监测、体检一体机、眼底照相机等多种健康设备，职工在相关人员的帮助下进行健康检查。

在心理健康管理测评干预设备前，多位职工拿到了自己的心理健康评估报告。据了解，通过评测筛查，不仅反映了职工心理健康状态的主观与客观指标，还能对心理危机提供预警，早发现、早诊断、早治疗。

借助眼底照相机设备，职工只需花上几分钟时间，就可以通过视网膜影像人工智能识别技术，获得一份慢病潜在健康风险评估报告，掌握自身相关的健康状况。

“这些健康科技产品真是越来越智能了，更方便了我们及时有效地了解自身的健康状况。”“体验下来确实新鲜感满满，期待未来这些健康产品能够真正成为我们的‘健康管家’。”现场职工们说。

平衡针灸创始人、原陆军总医院专家王文远科普讲座

随着生活节奏的不断加快，职场亚健康人群的比例也在不断增加。对此，活动现场邀请了平衡针灸创始人、原陆军总医院专家王文远为职工带来“摆脱亚健康状态”相关主题科普讲座。在了解部分职工身体不适状况之后，王文远现场施针，并对职工健康问题答疑解惑。“中医针灸真神奇，体验之后感觉好多了！”一位职工在接受针灸治疗后，惊喜地发觉往日右脚的不适症状轻松了许多，连连赞叹。

首都医科大学附属北京朝阳医院骨科副主任医师周立金提供健康咨询

活动当天还邀请了首都医科大学附属北京朝阳医院骨科副主任医师周立金、首都医科大学附属北京中医医院副主任医师周爱国，首都医科大学附属北京天坛医院急诊、全科主治医师李加涛为职工提供多方位的健康咨询服务。不少职工纷纷带上自己或家人的体检报告、病历材料等，排队等候一对一咨询。

“感谢医生不辞辛苦来为我们提供健康咨询，平时没顾上的一些健康问题正好趁这个机会都解决了。”“之前体检报告出来后，一些看不懂的异常指标总让我忧心忡忡，这次问完医生心里总算有谱了。”近三个小时的健康咨询服务，耐心细致的解答让职工们感激不已。

此外，由人民健康制作的《家庭药箱科学指南》，针对家庭常用药、常备药的使用及注意事项进行了介绍，将健康服务延伸至家庭，为居家用药提供更加科学的参考服务。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划的深入推进工作，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，助推各地各单位“我为群众办实事”常态化、长效化。