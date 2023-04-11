幼儿园“小托班”来了，各地试点进展如何？

2021年7月发布的《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》提出，鼓励和支持有条件的幼儿园招收2至3岁幼儿。记者日前走访北京、上海、四川等地了解到，近两年来，不少地方的幼儿园都已开设“小托班”试点，越来越多的孩子实现提前入园，有效缓解了双职工家庭的育儿压力。

但与此同时，记者采访发现，一些地区幼儿园开设“小托班”标准不明晰、师资不充裕等问题仍待破解，构建普惠多元托育服务体系仍在探索阶段。

“小托班”开起来了 招生年龄下移

北京大兴区惠泽幼儿园是北京市幼儿园托班试点单位之一，目前已经开设两个托班。早上8点半，两岁的丁丁在父母护送下来到幼儿园。他的一天从吃早餐开始，将度过游戏、户外活动、午睡等一日活动，直到下午5点离开。

“每个班15名孩子，配备4位全职教师。”惠泽大兴园园长牛方媛说，小托班的孩子年龄小，幼儿园的工作一半是照护、一半是规则的养成。在地方教委的支持下，幼儿园开展了教师的再培训，让老师适应小孩子的身心需求。

在上海市大宁国际第四幼儿园，托班幼儿与小班幼儿采取混龄编班的模式，共同开展游戏和运动。记者在园内看到，30月龄大的铭铭穿着雨鞋在玩沙水泥游戏，和小伙伴一起把沙变成泥，玩得不亦乐乎。

上海市大宁国际第四幼儿园创设了多种符合托班幼儿年龄特点的游戏活动。（新华社记者吴振东 摄）

“家长对托育需求大，每年招生季托班报名火爆。”上海市静安区延长路东部幼儿园园长林丽说，作为该区最早开设托班的园所之一，从开园时的1个班，增加到如今3个班60个托位，更多的托幼名额受到家长欢迎。

在四川，开办托班的多为民办园、国有企业或高校开办的幼儿园。巴中市金典幼稚园总园园长屈荣华告诉记者，该幼儿园在巴中市共建有10所民办幼儿园，其中4所园开设了托班，招生年龄下移至1岁半。

与托育机构相比，幼儿园配套齐全、场地大、教师稳定，家长更放心。“招生向下延伸后孩子从两岁就可以在稳定的环境中成长，对于有需要的双职工家庭，尤其是祖辈年龄较大的二胎、三胎家庭帮助很大。”北京市二十一世纪实验幼儿园总园长朱敏说。

各地积极探索试点 加快普惠托育服务体系建设

今年春季学期，北京、广东、上海、浙江等地均在当地托育服务相关文件中进一步明确，鼓励支持有条件的幼儿园开设托班，招收2至3岁幼儿。记者走访了解到，各地幼儿园开设托班仍在探索阶段，师资不充裕等问题仍待破解。

——托育专业人才供给尚不充足。受访者反映，当前托育服务师资力量薄弱，具备托育专业知识和技能的人才紧缺。“婴幼儿护理人员应是复合型人才，除护理知识外，还要懂儿童心理学等内容。”上海市大宁国际第四幼儿园园长顾立等提出，托班开设存在招教师不难、招好教师难的问题。

记者了解到，在北京2023年新增高等职业教育专业中，北京劳动保障职业学院、北京科技职业学院等多所院校增设了“婴幼儿托育服务与管理”专业。受访者希望，能在幼教专业办学中注重理论与实践相结合，同时加大职后培训的投入，帮助更多教师及时提升保教理念和相关技能。

4月7日，北京大兴区惠泽幼儿园教师开展示范课听课与教师培训。（新华社记者赵琬微 摄）

——相关标准需进一步明晰。记者走访发现，托育服务在不同城市、不同省份发展进度不一，部分地方存在标准不明晰的问题。在上海，公办幼儿园开设托班学费标准为每月最高700元。在北京、成都等地，托班学费标准平均超过每月3000元，一些试点托班的民办园价格可达8000元。部分受访者表示，目前没有明确的办园标准、收费指导价等，期待进一步明晰。

“我们每生每月保教费和生活费共为1800至2200元。”屈荣华说，巴中属于经济欠发达地区，托育费用不能收取过高。但受限于开办托班室内改建投入、师资成本等，如没有政策支持难以进一步降低收费标准。

——多元托育服务体系仍在探索阶段。记者采访了解到，各地托育服务体系建设还在起步和探索阶段。在上海，全市开设托班的幼儿园近1000个，占幼儿园总量近60%；普惠性托育服务机构863个，占托育服务机构总数的66%，初步构建形成以幼儿园托班为主体，普惠性资源为主导的托育服务体系。

北京在2023年将办理的一批重要民生实事项目中提出，支持有条件的幼儿园招收2—3岁幼儿，新增托位6000个。《北京市托育服务体系建设三年行动方案（2023年—2025年）》也提出，在充分满足3至6岁儿童学前教育需求的基础上，鼓励和支持有条件的幼儿园开设托班。

进一步完善托育服务 加强普惠托位供给

国家鼓励幼儿园招收2至3岁幼儿，是服务家长的务实之举。受访者建议，进一步完善托育服务，为提升早期儿童教育质量、缓解年轻人托育压力贡献力量。

在成本核算基础上，进一步明确普惠型托育收费指导标准。北京一位园长建议，假设普惠托育的费用为每人每月3000元，如果减免房租、水电等其他费用，一个月的托费收入刚好给4位教师发工资。

“托班幼儿因为年龄更小，保教工作需要教师和保育员投入更多精力，投资回报率低于幼儿园业态。”一位国企教育机构投资人建议，在生均经费方面予以适当倾斜，为普惠托育服务发展助力。

3月29日，上海市静安区延长路东部幼儿园的托班幼儿正在游戏。（新华社记者吴振东 摄）

上海静安区教育局学前教育科科长李融建议，为使托育服务有序规范开展，可以采取试点先行的模式，赋予试点园教学研究、师资培训、办园指导等功能，在形成样板的基础上发挥辐射作用。

上海市普陀区托育服务指导中心主任奚岚建议，在开设托育试点前，要组建专业团队，指导托育机构建设合规的硬件设施与环境。在日常工作中，要建立每日视频监控、日常抽查、信用评价公示、年审等评价机制。

部分受访者提出，当前托育管理工作涉及卫健、教育等多个部门，相关部门职责划分仍不够明确，且缺乏有效的统筹协调机制，应进一步明确相关职责，使部门之间形成工作合力。

有受访者建议，有关部门应通过盘活闲置幼儿园资源，鼓励公办民营、民办公助等多种托育运营模式，提高托幼一体化的效率，加强普惠托位供给，进一步满足双职工家庭的托育需求。