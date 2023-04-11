第三届中国国际消费品博览会开幕

本报海口4月10日电 （记者孔德晨）第三届中国国际消费品博览会10日在海南海口开幕。本届消博会以“共享开放机遇、共创美好生活”为主题，将助力消费恢复和升级，为各国企业共享中国市场提供机遇。

记者了解到，本届消博会汇聚了来自国内外的3000多个优质消费品牌，许多细分行业的国际头部品牌将首次参展，一大批国内精品和老字号将集中展示，300多个品牌的1000余款产品将进行首发首秀。这些引领消费升级趋势的新品、精品、优品进入市场，将进一步优化消费供给，丰富消费选择，更好满足广大消费者品质化、多样化的消费需求。

“本届消博会将聚焦绿色消费、健康消费、智能消费、时尚消费等热点，举办一系列丰富多彩的促消费活动，推动参展商和采购商供需对接，激发市场活力，提振消费信心，促进消费升级和潜力释放。”商务部部长王文涛说。

消博会汇集国内外展商客商，展示全球消费精品，是连接国内国际两个市场两种资源的重要桥梁纽带。过去两届消博会共到会各类采购商和专业观众数量超7万人，举办新品发布及展示活动315场，新品数量超1100件。本届消博会突出采购商和参展商匹配，多渠道精准邀请境内外采购商洽谈采购，35个国家和地区的采购商到会采购，境外采购商人数超过2000名。

（相关报道见第六版）