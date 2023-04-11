“住上老年公寓，吃穿用住有保障”（帮扶县驻村手记）

“老范，早啊！今儿还去拾掇地？”

“那必须的，每天都去，锻炼身体！”

每天早饭后骑着摩托去地里拾掇庄稼，午睡后喝一杯咖啡，然后美滋滋地下楼和老友们下棋、聊天……在河北省承德市滦平县张百湾镇周台子村的养老服务中心生活了14年，85岁的范德勇习惯了这样悠闲的日子。

范德勇说，“村里70岁以上的老人住上老年公寓，吃穿用住有保障，每个月还能收到村里发的‘零花钱’。”

“判断一个村子发展得好不好，村民生活幸不幸福，看看村里老人的日子过得怎么样就能知道。”周台子村党委书记范振喜说，“解决农民的养老问题，是我们村集体必须要攻下的‘山头’。”

周台子村养老服务中心是一栋6层楼房，内有餐厅、医疗室、娱乐室、值班室和一部医用电梯，房间里统一配备家具、家电，有专门的服务人员清洗衣物、打扫卫生、照顾起居。村里老人只要年满70周岁都可以免费入住。

84岁的闫淑琴说：“集中养老，不仅解决了我们的生活问题，也减轻了儿女们的家庭负担。孩子们隔三差五来看我，给我带好吃的，可孝顺哩！”

在周台子村，老年人的生活费也由村集体承担。

从上世纪90年代初开始，周台子村给老人每人每月发2元钱生活补助。此后，补助逐步提高，如今已达到500元。每逢春节、端午、中秋、重阳，村里还会给老人们买衣服、订蛋糕、发米面油，请老年人吃大餐。

“100岁的每月能领1000元钱呢！楼下的宫殿信今年102岁了，百岁生日那天，范振喜给他买了拐杖、订了生日蛋糕，还发他1万块钱呢。”范德勇说。

全村老人的养老开支对村集体而言是一笔不小的支出。周台子村底气哪里来？答案是做大做强村集体经济。

1995年，周台子村要筹建一个年处理矿石5万吨的铁选厂，资金缺口达70万元。范振喜和村班子成员商量后决定，以村干部个人名义向村民借钱建厂，并承诺挣到钱是大家的，赔了钱村班子砸锅卖铁也要还，决不让村民蒙受损失。仅半个月时间，村委会就收到了按有230个红手印的合同，筹齐了资金。铁选厂如期建成，不到一年后，村集体就连本带息把钱还给了村民。

以发展集体经济为支撑，多年持续艰苦创业，周台子村按照产业园区、生态园区、新型社区三区同建思路，着力发展现代农业、新型建材、教育培训、休闲旅游等业态，如今成为年产值4亿多元、集体可支配收入2000多万元、人均纯收入3.1万元的富裕村。

鳞次栉比的住宅楼、宽敞通达的柏油路、红火热闹的商业街以及窗明几净的小学、幼儿园……走在周台子村里，如同置身于现代化的城市社区。

“为老百姓干真事儿、干实事儿，最终的落脚点是让大家过上好日子。”范振喜说。

《 人民日报 》（ 2023年04月11日 02 版）