盘活体育资源  推进全民健身（体坛观澜）

因地制宜、想方设法盘活学校体育场地资源，为群众健身提供更多便利，值得各地做出更多探索与尝试

日前，上海市1100多所具备开放条件的公办中小学校体育场地逐步对市民开放，为市民健身提供了便利。

近年来，我国人均体育场地面积增长迅速，从2013年的1.46平方米提高到2022年的2.62平方米。虽然人均体育场地面积逐年增加，但群众日常体育场地需求有待继续满足。这与体育场地资源，特别是群众身边的体育场地资源未能充分开发有很大关系。

学校体育场地往往就在群众“家门口”，各种设施也比较完善，能够满足群众多种体育运动需求。根据第六次全国体育场地普查数据，教育系统管理的体育场地占比超1/3。充分利用学校体育场地，可以很大程度上扩充群众身边体育场地资源。

2017年，教育部、国家体育总局联合印发《关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》，要求积极推进学校体育场馆向社会开放，有效缓解人民群众日益增长的体育健身需求与体育场馆资源供给不足之间的矛盾，促进全民健身事业繁荣发展。

实践中，学校体育场地向社会开放面临不少困难，比如管理机制不完善、安全保障措施不充分、专业化服务不到位等。多年来，上海、厦门、杭州、青岛等城市大力推动学校体育场地向社会开放，因地制宜实施了不少举措来破解开放过程中遇到的难题。例如，厦门利用大数据平台，通过对接居民身份认证系统，让市民在手机端实现“掌上预约、刷脸入校、精准控量”，解决了“谁入校、怎么管”的问题，全市统一管理减轻了学校的压力。

去年，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》，提出要优化资源布局，扩大服务供给。扩大增量之余，尽力盘活存量，特别是在全国体育场地中占比很大的学校体育场地存量，无疑是可行的办法。

当然，各个地区、各个学校的具体情况可能不同，学校体育场地开放的模式可以灵活适当。因地制宜、想方设法盘活学校体育场地资源，为群众健身提供更多便利，值得各地做出更多探索与尝试。

《 人民日报 》（ 2023年04月11日 15 版）