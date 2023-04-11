山东  各种养老服务集成到社区（一线探民生）

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按下遥控器，通过简单的电话预约，不仅有营养饭菜可以配送到家，护理员、社区医生也能提供上门服务……近年来，山东完善社区养老服务，通过智慧养老服务平台，接入养老机构、长者食堂、社区日间照料中心等，实现服务一键呼叫；同时，将更多专业养老服务引入社区，不断丰富养老服务供给。

扫一眼钟表，上午11点。宋立信握住白色遥控器，一按，不出3分钟，手机铃声便响了。

“您好，请问有什么需要？”电话那头问道。

“您好，麻烦帮我订份套餐。”宋立信想了想，“对了，护理员有时间过来一趟不？”

74岁的宋立信家住山东省淄博市张店区金乔社区，妻子张玉珍因病瘫痪在床，于是，照料的担子就落到了他和孩子身上。“我身体不好，原来生活上有很多不方便。”宋立信晃了晃手中的遥控器，“现在有了它，饮食起居都不用愁了。”

一个电话

营养饭菜配送上门

挂断电话，半小时后，送餐员提着饭菜来了：“您的午餐，请拿好。”

冒着热气的饭菜端上桌，仔细一瞧，两菜一汤，荤素搭配。宋立信拿起勺，舀起蛋汤，轻吹几下，小心送入老伴嘴里：“先吃了饭，一会儿还得测血压。”

阳光洒在地板上，小屋暖洋洋的。吃完饭，张玉珍便睡下了。宋立信给老伴盖上毯子，回到客厅，同记者聊起来：“几年前，老伴突发脑梗，右侧身体不能动弹，需要人照顾。偏偏这时，我身体也出了问题。女儿心疼我们，中午一下班，就跑回来做饭。”

看着女儿来回奔波，老宋也心疼。“每次做完饭，她都是匆匆扒拉两口，就赶着去上班，根本没时间休息。”

一天，宋立信打开社区微信群，发现网格员发了条消息：“以后，一个电话，营养餐就能送上门了！”

这几年，山东各地聚焦老年人就餐这一难题，加大长者食堂建设力度。张店区在“日间照料中心+长者食堂”模式上，创新推出“中央厨房+统一配送+多点服务”模式，投资4000余万元建设占地面积9000平方米的标准化“中央厨房”，实行“统一采购、统一制作、统一配餐、统一管理”，由“中央厨房”对周边社区长者食堂集中统一配送。

“我们搭建起智慧养老综合服务平台，将现有的养老机构、长者食堂、社区日间照料中心等227家为老服务机构接入平台，实现了为老服务一键呼叫。”张店区民政局党组书记、局长王俊介绍。

很快，平台工作人员上门，给宋立信送来一个白色遥控器。“大爷，只要按红色按钮，平台就会给您回电话，想吃啥您就点，我们把营养餐送上门。”

“平台收到老人的用餐需求，系统会自动推送至附近社区的长者食堂，做好餐食后，食堂提供上门送餐服务。”张店区养老指导中心负责人亮出手机演示，“你看，每周的食谱，都会在‘智慧助餐’小程序上提前公布。”

上门送餐，价格如何？政府会根据不同年龄阶段为老人提供2—3元的养老助餐优惠补贴。补贴后，午餐花费7—8元。“现在，吃饭不用愁了，闺女也不用来回奔波，太方便了！”宋立信眉头舒展。

截至目前，山东省共建有长者食堂7920处，已覆盖半数以上城乡社区，日服务老年人27万人次。

拓展功能

加入居家护理服务

“咚咚咚”，说话间，有人叩响了门。打开一瞧，是护理员陈静。

“大姨，先给您测测血压。”说罢，陈静放下包，掏出测压仪，将袖带缠绕于张玉珍的手臂上。瞧着数字一点点往上升，陈静皱起眉，“呀，血压咋又升上来啦？降压药吃了吗？”

测完血压，陈静又翻出护理盒，小心翼翼地为张玉珍剪起指甲。“小陈人热情，又细心，她一来，解决了我们家的大难题。”宋立信在旁说道。

“老伴瘫痪后，日日躺在床上，不及时翻身，容易生褥疮。”宋立信说，“原先，我和闺女轮流照顾，按摩、洗澡、如厕、穿衣，样样都是难事。老伴血压等指标不稳定，还得定期上医院检查，每次都得找人帮着抬。”

近年来，山东推动各地建立政府为高龄、失能等老年人购买居家养老服务制度。就在去年，张店区出台了一项政策——对60周岁以上的半失能、失能老年人，每月提供200元、300元标准的居家护理服务，包括助医、助洁、助浴、助急等“六助”服务内容，并通过政府采购的方式为失能老人家中安装了扶手、床垫等适老化设施。

张店区安排专业人员上门评估，按照一人一档进行归档整理。“必须有实地摸排、专业评估，把情况摸透，确保应享尽享。”王俊说。

怎样预约服务？张店区完善拓展了区智慧养老综合服务平台功能，就像订餐一样，失能老人家庭只需按下遥控器，通过简单的电话预约，就会有护理员、社区医生上门，提供贴心的上门护理、问诊服务。

“我们着眼于构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，以完善社区居家养老服务网络为重点，不断加大政策扶持引导力度，优化养老服务资源布局，丰富社区养老服务供给，依托养老服务中心（站）将专业养老服务引入社区，延伸开展居家上门服务，打造没有围墙的养老院。”张店区委书记郭庆介绍。

经过评估，张玉珍属于重度失能老人。护理员的到来，给这个家庭帮了大忙。“我们跟着小陈学了不少技巧，就拿翻身来说，扶着肩膀，腿稍弯曲，借着巧劲，一下子就能帮老伴翻过身来。”宋立信说，“现在，老伴身体也好些了，小陈定期来测血压，如果指标太高，便帮着预约医生上门，我们再也不用为小病往医院跑了。”

人才培养

搭建专业护理团队

“老人长期卧床，容易引起肌肉萎缩、褥疮并发症。通过按摩，是可以预防的。”陈静将四指并拢，扣成环形，由内向外推揉张玉珍的腰部。

“2021年，我刚到养老机构工作时，还是个护理新手。”陈静笑道，“比如帮老人按摩，原以为拍一拍、揉一揉就可以了，哪懂什么门道。”

“原先，养老机构护理人才紧缺，现有的护理员专业能力普遍不强，年轻专业人才屈指可数，存在‘干不住、留不下’的现实问题。”一家养老机构负责人说。

2021年，陈静所在的金乔老年公寓正式被南京悦华托管。机构定期开展护理员技能培训，主要包括职业道德与技能提升两块内容。陈静上起了课，记的笔记密密麻麻。

培训时，陈静发现，身边的年轻同事越来越多了，还有刚毕业的学生。“实施品质养老，关键是要有一支高素质养老护理员队伍。”郭庆表示，近年来，山东在全国率先出台了院校设立养老服务相关专业奖补、大中专毕业生入职养老服务一次性奖补等制度，张店区积极与高校合作，建设养老人才培养实训基地和大学生实践基地，吸引更多人才留在张店，切实让高品质养老惠及全区14万老年人。

张店区建立优秀养老护理员评选制度，每年评选优秀养老护理员20名。前段时间，陈静还参加了区里举办的护理员技能比赛，拿下第三名的好成绩。在比赛中，陈静见到了自己的榜样——淄博市优秀养老护理员许珍，她曾获得淄博市养老护理员实操比赛冠军。

参加评比有啥用？“被评为优秀护理员的，每人每年还能享受5000元的政府津贴。”许珍说，“这是一份有奔头的工作，我想坚定地扎根在养老护理行业。”

护理服务水平提升，为长者托起稳稳的幸福。在培训学习中，陈静不仅学到了护理技能，还慢慢掌握了与老人的情感沟通技巧。如今，一见到陈静，张玉珍总是唠个不停。

“天气暖和起来了，棉衣能脱了，您可以到楼底下转转啦。”临别时，陈静俯下身，在张玉珍耳边鼓励道，“大姨，生活一定会越来越好的！”

张玉珍脸上露出了笑容。

《 人民日报 》（ 2023年04月11日 14 版）