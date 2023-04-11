西藏基本建成藏医药服务体系

本报拉萨电 （记者袁泉）记者日前从西藏自治区藏医药传承与发展新闻发布会上获悉：西藏基本建成以拉萨为中心、覆盖全区的藏医药服务体系。

截至目前，全区共有公立藏医医院49家，民营藏医医院13家，藏医年门诊人次达到334万余人次，年住院人次达到2.4万余人次。全区社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室藏医药服务覆盖率从2012年的50%、71%、15%分别提高到100%、94.4%和42.4%。

在人才队伍建设方面，西藏藏医药大学成为全国唯一单独设置的藏医药高等院校。同时，西藏实施国医大师、名老藏医药专家师带徒继承项目，先后培养100余名藏医药继承人，建立45个国医大师和藏医专家传承工作室。通过实施藏医住院医师规范化培训、全科医生培养等，西藏藏医药人才队伍逐步壮大，人才梯队基本建成。

在科研创新与标准化建设方面，西藏自治区藏医院建成全国首家民族医临床研究基地。同时，收集整理300多部古籍文献，完成10万份名老藏医处方整理和34个藏医药经典名方的遴选、研究工作，先后完成科研课题和标准化制定项目200余项。

在推进藏医药产业方面，西藏着力打造藏医药品牌，推动藏医药生产逐步迈向标准化、规范化轨道。全区17家藏药生产企业均达到GMP管理规范要求，生产藏药品种360多个，拥有藏药国药准字号311个。2022年，全区藏医药生产企业销售总额达25.72亿元，上缴税收3.5亿余元。