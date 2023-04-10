严惩网络暴力“按键伤人”（人民时评）

网络暴力新表现，潜在危害大，传播范围广。应当及时研判、不弃微末，采取有针对性的举措，下大力气整治乱象

网络暴力并非新鲜话题。近年来，网络暴力事件时常见诸各类媒体，有的已造成无法挽回的悲剧。今年全国两会期间，一些代表委员就网络暴力治理建言献策，建议制定反网络暴力法，明确网络暴力的法律定义，完善网络暴力治理体系建设，用组合拳加大对网络暴力的打击力度。近期，多家网站平台集中发布指南手册，从风险提示、一键防护、私信保护、举报投诉等多个维度，帮助网民快速有效防范网络暴力侵害。如何有效防范治理网络暴力，引发社会关注。

网络暴力一直是网络生态环境的治理重点。从建立健全网络暴力预警预防机制，到严防网络暴力信息传播扩散，再到依法从严处置处罚……一段时间以来，特别是《关于进一步压实网站平台信息内容管理主体责任的意见》《关于切实加强网络暴力治理的通知》等发布后，有关部门出台有效举措，网络平台积极配合，切实加大了网络暴力治理力度，维护了文明健康的网络环境。不久前，数家重点网络平台在一周内主动向2361名用户发送一键防护提醒，累计拦截涉网络暴力违法违规信息401万余条，清理不友善等信息7.2万余条。

也应看到，虽然人身攻击、人肉搜索、造谣诽谤等网络暴力方式被有效打击治理，但一些此前被忽略或新出现的网络暴力形式也不断浮出水面：有人以“搞笑”的名义，制作丑化他人的“恶搞”视频、图片、表情包等并大加传播，给当事人带来极大困扰；有人借用社会热点，将网民正常意见分歧引向地域歧视、性别对立，对不同观点人群大肆攻击；有人恶意侵入直播、网课等，实施所谓“直播爆破”“网课爆破”……这些网络暴力新表现，潜在危害大，传播范围广，极易给当事人造成伤害。对此，应当及时研判、不弃微末，采取有针对性的举措，下大力气整治乱象。

网络平台有责任拿出新手段，应对不断显现的网络暴力新问题。当前，不少平台的网络暴力防护措施瞄准的是直接的人身攻击、不实信息诽谤，对“擦边球”式网络暴力的判定、封禁还不够及时；有些平台对于网络暴力的处理还多采用删帖、封号等形式，对于其中所涉侵权违法问题，与执法司法部门配合联动有待加强，对于用户司法维权帮助不足。因此，平台应及时优化措施，改进网络暴力行为判定机制，扩展用户投诉处理途径，配合好有关部门执法监管。

同时，各网络平台特别是主流网络平台应当加强引导，大力传播正能量。在一些情况下，网民被误导蒙蔽，导致群体性网络暴力发生。这就需要网络平台及时提供真实信息，倡导正确价值取向，明辨事实、澄清谬误，引导广大网民理性上网用网。惟其如此，方有助于从根本上消除网络暴力土壤，让网络暴力推手无处遁形。

此外，有关部门也应与时俱进，不断更新细化政策，做好法规落地落实，以强监管切实打击违法行为，消除个别网民“法不责众”的侥幸心理。从技术层面而言，还可加强探索、聚合力量，推动行业以技术方式破解有关问题。比如，推动互联网平台企业加强研发，完善网络暴力内容的算法识别。

网络空间是亿万网民共同的精神家园。面对花样翻新的网络暴力现象，多措并举、重典治乱、久久为功，坚决惩治网络暴力“按键伤人”，才能营造天朗气清的网络空间，让人民群众在共享互联网发展成果上有更多获得感、幸福感、安全感。

《 人民日报 》（ 2023年04月10日 05 版）