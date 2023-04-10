京津冀试点食品营养健康与安全创新平台

本报天津4月9日电 （记者龚相娟）近日，由中国科学院天津工业生物技术研究所牵头，联合天津科技大学、合成生物学海河实验室、天津市第三中心医院、江南大学、天津医科大学肿瘤医院、北京工商大学、北京联合大学、河北大学等共同申请建设的京津冀食品营养健康与安全创新平台获得国家卫生健康委批复，成为区域性营养创新平台建设试点。

京津冀食品营养健康与安全创新平台坚持以人民健康为中心，牢固树立“大食物观、大卫生、大健康”理念，建设区域性营养创新平台是贯彻落实《国民营养计划（2017—2030年）》、以科技支撑新时期食品营养科技创新的重要举措。

据介绍，平台将通过整合京津冀区域的科技创新和产业发展资源，致力于合成生物制造食品及其辅配料营养健康与安全的风险评估以及临床营养健康研究，建设新产品入市与应用安全性评价技术与标准体系，建成新食品原料、食品添加剂新品种和食品相关产品新品种的安全风险评估试点机构，推动设立合成生物制造食品分类备案（清单制）、审批先行和生产示范区，对先行先试的食品原料或者食品建立食品安全追溯系统，实施全流程监管追溯，促进成果转化和产品入市，为推动行业创新和京津冀区域经济高质量发展发挥支撑作用。

《 人民日报 》（ 2023年04月10日 14 版）