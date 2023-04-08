为什么我们很难见到绿色的花

眼下，我国多地已经正式入春，春天的气息越来越浓，又到了一年中赏花踏青的好时节。

桃花林中抚琴煮茶、樱花园内星空露营、油菜花田里穿汉服拍写真……民众以各种方式“迎接”阵阵花香，部分地区迎来春游赏花高峰。

赏花之余，人们或许会产生这样的疑问：百花丛中，红色、黄色、紫色、白色等颜色的花比较常见，可是为什么自然界中不常见到绿色的花呢？

今天我们就来好好聊聊这件事。

花瓣细胞中的色素决定花瓣颜色

实际上，世界上有很多花瓣呈绿色的花，比如绿色的绣球、绿色的康乃馨、绿色的菊花等，而且绿色的花并不比其他颜色的花种类少多少。

那么，绿色的花是怎么形成的呢？我们先来了解一下花瓣颜色形成的原理。

花瓣细胞中的色素是花瓣颜色形成的根本原因。

一般来说，这些色素以类胡萝卜素、花青素为主。类胡萝卜素主要使花朵呈现红、橙、黄色调；花青素主要使花朵呈现红、蓝、紫色调。

其中，花青素还会根据花朵所处区域空气的酸碱度不同而变化。花朵所在区域空气的酸性越强，花瓣呈现的红色就越深；若所在区域空气的碱性越强，则花瓣呈现的蓝色越深。

这也是牵牛花在早上是蓝色的，等到了下午就变成红色的原因。一天中从早到晚，随着空气中二氧化碳浓度的提高，牵牛花对其吸收量逐渐增加，使得花中的酸性物质不断增加，所以花的颜色也就从蓝色慢慢变成了红色。

我们经常见到的白色花瓣，其实是不含任何色素的。之所以它呈现白色，是由于花瓣里充满了小气泡的缘故。

感兴趣的读者可以找一片白色花瓣，用手指轻轻按压花瓣表面，将小气泡挤掉，之后就可以发现花瓣其实呈透明状。

除此之外，花瓣的颜色还与花朵的生长环境有很大的关系，比如光照强度、温度、湿度、植株营养条件等。

回到最开始的问题，花瓣之所以能够呈现绿色，是因为花瓣细胞中的叶绿素在起作用。绿色花朵的花瓣中含有的色素是叶绿素，叶绿素能够吸收阳光中绝大部分的红光和紫光并同时反射绿光，从而使花瓣呈现绿色。

人眼对绿色花朵的识别率较低

那么为什么很多人会觉得绿色的花比较少见呢？

其实，这是大家的错觉，绿色的花实际上并不少见，只是人们习惯性地忽略了它们。

除了文章开头所说的绣球、菊花、康乃馨之外，花瓣呈绿色的花还有郁金香、洋桔梗、月季、小雏菊、兰花等。

但是由于整株植物中叶片、根茎等部位大多呈现绿色，绿色的花瓣就容易被人们所忽视。也就是说，相比于其他色彩鲜艳的花瓣而言，人类肉眼对绿色花朵的识别概率较低。

这下我们知道了，并不是世界上没有绿色的花，而是在万花丛中，它们一不小心将自己“藏”了起来，使得人们在很大程度上忽视了它们。

接下来，问题又来了，既然绿色的花容易被忽视，那么它们是怎么“传宗接代”的呢？

植物繁衍需要进行花粉的传播，而植物自身是不能传粉的，它们往往需要借助外力来完成传粉。一般来说，传粉方式可以分为虫媒、风媒、鸟媒、水媒和蝙蝠传粉。其中花粉的主要传播途径是虫媒和风媒，简单讲就是通过昆虫或风将花粉传出去。

虫媒花要靠吸引大量的昆虫来完成传粉工作，而昆虫大多喜欢色彩鲜艳的花朵，相比而言，拥有绿色花瓣的花朵，无法将自己和绿叶区分开，也就容易被昆虫所忽视。

不过，大多数绿色的花还是比较“聪明”的，它们知道如何借助风来传粉，而风传粉是不看“颜值”的。

最近出门踏青赏花，如果看到五颜六色的花，你一定要睁大眼睛仔细找一找，看看是不是有哪朵拥有绿色花瓣的小花被忽视了。

（来源：数字北京科学中心）