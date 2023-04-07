医养结合融合发展 守护军休干部幸福晚年

4月6日上午，莲花池军休所与新华康复医院医养结合共建签约仪式隆重举行。北京市退役军人事务局党组成员、市军休安置事务中心党委书记、主任，一级巡视员林革，市军休安置事务中心党委委员、副主任张勇，新华人寿保险股份有限公司党委副书记、拟任总裁张泓，新华人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁龚兴峰等领导出席签约仪式并共同为项目揭牌。仪式由莲花池军休所党总支书记、所长韩京武主持。

林革代表市军休安置事务中心，对双方的合作签约表示热烈的祝贺。他指出，军休干部为党领导的革命、建设、改革事业作出了重要贡献，是党、国家和军队的宝贵财富。莲花池军休所与新华康复医院开展医养共建合作，对于优化军休干部服务管理，解决军休干部实际困难，提升军休医疗和养老保障水平，具有先行和探索意义。他要求，一是要高站位谋划设计。在首都北京工作，要始终牢记“看北京首先要从政治上看”的要求。合作双方要不断提升政治站位，紧紧围绕全面学习贯彻党的二十大精神、深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持以新时代首都发展为统领，高起点规划、高标准设计、高效率推进军休干部医养结合共建项目。二是要高标准推动落实。全国军休看北京。多年来，北京军休工作一直走在全国军休前列。合作双方要围绕首都加强“四个中心”功能建设、提高“四个服务”水平，坚持首善标准，全力抓好双方共建合作协议落实，助推首都军休工作创新发展。要充分发挥莲花池军休所队伍力量强、基础条件好、周边医疗资源集中等优势，通过共建合作赋能军休服务提质增效，着力提升军休干部的获得感、幸福感。三是要注重总结提升。双方一手抓合作落实，一手抓总结提升，努力在军休干部居家医疗服务、养老融合发展、就医就诊、康养护理、医养结合共建共享等方面，积累形成更多鲜活工作经验，积极构建起军休干部医养结合服务新模式，切实满足军休干部医养服务需求，推动实现莲花池军休所与新华康复医院双方合作共赢，为提升首都军休服务保障质量和水平，提供可借鉴、可复制、可推广的经验做法。

张泓对于此次双方合作充满信心。他表示，新华康复医院作为国企医院，始终将服务国家战略、体现国企担当、扛起社会责任放在医院经营发展的首要位置。此次作为莲花池军休所医养结合定点合作机构，医院将依托北大医学部优势资源，强化建设医院中医和康复两大特色学科，优化服务模式，狠抓服务管理，全力以赴为军休干部提供优质高效的“一站式医疗服务”。

仪式上，韩京武所长和陈栋炜院长分别代表莲花池军休所和新华康复医院签订合作协议，并为医养结合专家颁发聘书。揭牌仪式后，与会领导参观康复医院和莲花池养老公寓，看望了住院康养军休干部。

近年来，莲花池军休所致力于深度推行军休精准服务，始终坚持精准到“点”，推广到“面”，将服务管理工作的“最后一公里”缩短到“零距离”。此次与新华康复医院深入合作，合力打造军休干部“居家医疗服务”、“就医就诊”、“居家+机构+社区养老融合发展”、“康养护理”、“医养结合共建共享”的多重示范基地。莲花池军休所将以此次签约为契机，进一步提升军休干部医疗服务保障水平，探索总结好的经验、好的做法，精心打造医养结合示范基地，创建工作品牌。坚定不移地推动协议中的各项内容尽快落地见效，让好的政策转化为军休干部实实在在的获得感、幸福感。

来源《丰台时报》

北京市军队离休退休干部莲花池休养所供稿

编辑 张馨予