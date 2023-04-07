银保监会：谨防三类养老诈骗陷阱

近期，一些不法分子利用“代理退保”“以房养老”“投资理财”等方式“套路”诈骗消费者，尤其令老年人防不胜防，严重侵害老年消费者合法权益。银保监会消费者权益保护局6日发布风险提示，提醒广大老年消费者提高风险防范意识，谨防三类养老诈骗陷阱。

据了解，三类养老诈骗陷阱一是“代理退保”陷阱。不法分子非法获取保单信息后，通过诋毁保险产品、承诺更高收益等手段，鼓动老年人退保并购买所谓“高收益”理财产品。待老年人陷入圈套后，不法分子不仅收取高额“代理维权”手续费，甚至侵占老年人的退保资金。二是“以房养老”陷阱。不法分子打着“以房养老”旗号，诱骗老年人抵押房产购买所谓“理财产品”并承诺给付高额利息。一旦资金链断裂，老年人不仅无法收回本金、获得收益，还将面临房产被强制拍卖的风险。三是“投资理财”陷阱。不法分子通过虚构投资理财项目或夸大投资收益，以“低风险、高回报”为噱头进行诈骗。

银保监会消费者权益保护局提示老年消费者，首先，要不信“偏门”不贪“小利”，提高警惕防诈骗。办理各类金融业务一定要通过正规机构和渠道，谨记“天上不会掉馅饼”的道理。其次，老年人要从正规途径了解以房养老政策，千万不要被“保本高息”“保证收益”等说辞迷惑，避免落入陷阱。此外，老年人投资理财要选择正规机构和渠道，谨记“投资有风险”，警惕各类标榜“低风险、高回报”的投资理财项目，切勿受“高收益”诱惑冲动投资。