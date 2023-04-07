银保监会提醒防范“养老”骗局

本报北京4月6日电 （记者屈信明）近期，一些不法分子打着“代理退保”“以房养老”“投资理财”等旗号欺诈消费者，尤其令老年群体防不胜防，严重侵害老年消费者合法权益。中国银保监会消费者权益保护局发布风险提示，提醒广大老年消费者提高风险防范意识，谨防一些典型的养老诈骗陷阱。

据介绍，在“代理退保”陷阱中，不法分子通过诋毁保险产品、承诺更高收益等手段，鼓动投过保险的老年人退保并购买所谓“高收益”理财产品。老年人如陷入圈套，不法分子不仅将收取高额“代理维权”手续费，甚至侵占老年人的退保资金。在“以房养老”陷阱中，不法分子诱骗老年人抵押房产购买所谓“理财产品”并承诺给付高额利息。实际上，不法分子以老年人房产办理抵押借款，获取资金后被不法分子挪作他用。也有人打着“国家扶持”“政策补贴”旗号，通过虚构投资理财项目或夸大投资收益，以“低风险、高回报”为噱头进行诈骗。

针对以上诈骗“套路”，中国银保监会消费者权益保护局提示老年消费者，要增强理性投资理财观念，谨记“投资有风险”，警惕各类标榜“低风险、高回报”的投资理财项目，切勿受“高收益”诱惑冲动投资。投资理财要选择正规机构和渠道，不信“偏门”、不贪“小利”。

《 人民日报 》（ 2023年04月07日 14 版）