为老人助餐助医  让老人省心省力（便民生活圈  提升幸福度③）

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利用大数据让老年人就医更安心、开设长者食堂让老年人吃饭更省心、尽责服务让老年人生活更舒心……近年来，重庆合理布局养老服务设施，构建一刻钟养老服务圈，为老年人就近提供各类基本服务。

连接助医热线，刘光良老人再也不担心自己独居时摔倒，只要按下手机快捷键，街道养老中心工作人员就会立即派人急救，送往医院。

搭上“流动助浴快车”，李爷爷再也不觉得洗澡是件麻烦事。浴缸、洗护用品、空调一应俱全，即使冬日洗澡也很舒心。

报名街道老年大学，胡淑会老人空闲时间再也不无聊。她每周去3次，一下午满满的收获，天天笑口常开。

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在重庆，越来越多老年人正在乐享晚年，实现最美“夕阳红”。

重庆共有常住人口3205.4万人，65周岁以上老年人有547.36万人。为应对老龄化趋势，近年来，重庆合理布局养老服务设施，如毛细血管嵌入社区内部，构建一刻钟养老服务圈，为老年人就近提供助餐、助洁、助医等35项基本服务。目前，全市已建成2912个社区养老服务站，覆盖率达89%，惠及150万城市老年人，覆盖21%老年群体。

运用智慧手段

及时救助独居老人

夜幕降临，重庆渝中区惠源家·石油路街道养老服务中心里一片寂静。

“嘀嘀嘀……”晚上10点，走廊里的警报声突然响起，服务台里的电脑屏同时闪烁，“苏婆婆离床超时！”中心工作人员彭杰立即拨打苏婆婆电话，可手机关机，联系不上。盯着眼前不断闪烁的报警信息，彭杰迅速打开居家智能屏幕，只见苏婆婆瘫坐在沙发上。

“苏婆婆，需要帮助吗？”彭杰对着屏幕问，只见对方虚弱地点了下头。彭杰赶紧赶往苏婆婆家中，见其满头大汗、喘着粗气，彭杰立即将她送往医院就诊。

救助速度如此快，得益于渝中区建设的一刻钟养老服务圈。

作为老城区，渝中区60岁以上常住人口有11.63万人，占全区常住人口的19.76%。越来越多的老年人有就医需求，苏婆婆就是其中一位。

苏婆婆今年72岁，家住石油路街道民乐村社区，女儿定居国外，平时只有自己独居家里。最近，苏婆婆的生活发生了改变，方便不少。“家里安装了居家智能屏幕，床垫也是智能的，24小时监护身体状况。”苏婆婆说。

养老服务中心工作人员介绍，这些数据一头连接着养老中心的平台，另一头连接着苏婆婆女儿的手机APP。一旦有紧急情况发生，养老服务中心会有专业的护理团队，立即上门给苏婆婆提供助医服务。

此外，该养老服务中心紧邻一家三甲医院，并与附近多家医院建立绿色就医通道，让老年人就医有保障，养老更安心。

建设智慧城市，发展智慧养老，渝中区让数据多“跑腿”，老人更安全。

2021年9月，大溪沟街道罗家院社区试点运行关爱独居老人数据服务。通过大数据，供电公司为独居老人用电行为“画像”，再通过实时用电数据与“画像”比对分析。一旦独居老人长时间不用电，系统将发出红色预警，提醒社区工作人员及时上门查看。此外，渝中区还运用“智慧养老服务平台”，综合分析老人需求，因地制宜开展助医等服务。

开办长者食堂

饭菜实惠就餐方便

重庆两江新区翠云街道云卉路社区，6层小楼整洁明亮，绿树掩映。邬德明老人从2楼窗户探出头来，笑着喊道，“饭到了，赶紧上来。”

上楼进屋，桌上三菜一汤，老两口开心地吃着。“再来一块红烧肉。”邬德明一边吃，一边给老伴徐世芳夹菜。

可口的饭菜来自街道养老中心。这得益于两江新区构建一刻钟便民生活圈，引入养老机构，打造一批社区养老服务中心。

近年来，翠云街道加大对养老服务工作投入力度，以“公建民营”管理形式，在辖区各社区高标准建设4所养老服务中心（站），打造一刻钟养老服务圈。

2018年，百龄帮·翠云街道社区养老服务中心开办长者食堂，为附近老人提供助餐服务。居民既可去食堂就餐，也可请工作人员送餐上门，70岁以上老人每顿饭仅需5元钱。

以往，儿子在外地务工，徐世芳腿脚不便，还常年吃药。邬德明跑上跑下照顾，自己做饭实在力不从心。

现在，邬德明中午去食堂吃饭，走路几分钟即到，还能顺便把晚饭也带回来，晚上加热一下就能吃。“好吃又方便，顿顿不重样，也省去了买菜洗碗的麻烦！”没了煮饭的烦恼，他更是笑口常开。

在翠云街道社区养老服务中心，每天有三四十位老人到食堂就餐，此外还有10多人选择送餐上门服务。

做好助餐服务，既有养老机构的努力，也离不开政府的大力支持。“我们既补贴养老机构，又发动志愿者参与，减轻机构和居民负担。”翠云街道党工委书记谭于介绍，普通居民三菜一汤需要7元，但70岁以上老人和60岁以上低保、失独等老人仅需5元。同时，街道还发动志愿者加入送餐服务，减轻养老机构人员压力。

不仅要有得吃，还要吃得好。为更好满足老年人就餐需求，养老服务中心经常摸排，充分了解社区老年人的需求及喜好。

“老年人牙口不好，喜欢吃软一点，我们就让厨师炒得久一点。”工作人员介绍，随着大家生活水平提高，更加注重健康。食堂的饭菜还注意少盐低糖，让老人吃得更健康。

作为全国首批城市一刻钟便民生活圈试点区域，如今，两江新区多措并举，建成社区养老服务设施49个，实现了社区养老服务全覆盖。其中，9个站点可提供助餐服务，2022年累计助餐近4000人次。

组织专业人员

就近提供助洁服务

“宋婆婆，我来啦，带了专门洗抽油烟机的清洁剂。”走到客厅床边，重庆渝北区双龙湖街道养老服务中心工作人员李福芬笑着和宋淑君老人打招呼，凑上前去，给她看新买的清洁剂。

宋淑君点点头，回报以笑脸。多年前，她因摔跤损伤身体。老伴聂国仲照顾她已是心力不足，家里卫生更是顾不上。儿女们也都上了岁数，平时只能偶尔过来探望。

这可让老两口犯了难，抽油烟机油渍累积，逐渐堵塞。一次，聂国仲准备自己做个菜，油烟呛得他直咳嗽。

李福芬接手助洁服务后，立即购买清洁剂，仔细清洗油渍，让抽油烟机好用了。

近年来，渝北区积极建设一刻钟养老服务圈，开展家庭养老床位试点，把养老床位搬进老人家中，由养老机构组建服务队伍，就近为老人提供助洁等服务，打通养老服务的“最后一米”。其中，主要费用由渝北区民政局补贴，居民个人仅需承担一至三成。

根据服务协议，李福芬每周4次到宋淑君家中服务，每次不少于2小时。她不仅勤勤恳恳完成分内工作，还处处替老人着想，做了不少额外服务。厕所脏，她用盐水清洁；买菜难，她上门之前到菜市场代买；购物，她到网上货比三家，买最实惠的……

不仅为房子做清洁，李福芬还为老人做卫生。每次上门，她帮老人梳理头发、擦洗脸部。如今，老人干净整洁，清清爽爽。

“有了小李，再也不用担心家里乱了。”说起李福芬，聂国仲总是竖起大拇指。

在渝北区，一大批像李福芬这样的工作人员尽心尽责，帮助老人安度晚年。在渝北区民政局负责人看来，“既要发挥人的积极性，还要完善制度，监督养老机构提高服务水平。”

2022年7月，渝北区印发养老机构运营管理考核办法。区民政局通过不定期抽查、第三方评估等方式开展实地检查，评定考核等级，将其作为相关补贴发放的依据，督促养老机构尽心服务老年人。

《 人民日报 》（ 2023年04月07日 14 版）