西藏进一步推进乡村公共卫生服务体系建设

据新华社拉萨电 （记者李键）春天的藏北草原，依然寒气袭人。在平均海拔4000多米的那曲市比如县羊秀乡，当地村民连日来感受到别样的温暖。

“平常吃饭要清淡，这几种药要按时服用。”在“送医送药送健康”到农牧民的基层巡回诊疗活动上，羊秀乡卫生院医生对当地牧民措姆嘱咐说。57岁的措姆血压高、血脂稠，同时还有胃炎和关节炎。在医生开具处方后，她拿到了免费治疗药物。

这样的基层巡回诊疗，让高海拔和边远地区的农牧民群众得到了医疗救治、健康指导和公共卫生服务。2022年，西藏各医疗团队累计开展基层巡回诊疗5782场次，巡诊181万多人次。

基层巡回诊疗是西藏推进乡村公共卫生服务体系建设的重要内容。近年来，西藏着力推进家庭医生签约服务、村（居）民公共卫生委员会建设、全民健康体检、先天性心脏病患儿救治、健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接等项目。目前，西藏已形成覆盖各级的城乡医疗服务网络，不断完善基本医疗、疾病预防控制、妇幼保健、急救和巡回诊疗体系。如今的西藏，平均每个乡镇卫生院拥有执业（助理）医师3.4人，基本实现“绝大多数小病不出乡镇”的目标，所有行政村实现卫生室全覆盖。

为增强基层常见病、多发病和重大疾病的医疗救治能力，西藏还分批分期对村卫生室所有在岗人员开展培训，目前已完成对全自治区所有村卫生室在岗10733名卫生人员的轮训。与此同时，农村订单定向免费医学生培养持续展开，去年有220名毕业生到乡镇卫生院工作，壮大了基层医疗卫生力量。