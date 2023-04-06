援外医疗谱写大爱之歌（和音）

60年来，一批批中国援外医疗队员以精湛的医术和高尚的医德，全心全意为受援国人民服务，以实际行动铸就不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国医疗队精神

“中国白衣天使，我一直都记着你” “你们创造了奇迹，谢谢中国医生！中国医疗队给我们带来希望！”“感谢你们传授宝贵经验”……今年是中国援外医疗队派遣60周年。自1963年4月6日中国向阿尔及利亚派出第一支援外医疗队以来，一批批中国援外医疗队员以精湛的医术和高尚的医德，全心全意为受援国人民服务，以实际行动铸就不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆的中国医疗队精神，赢得国际社会广泛赞誉。

白衣执甲，用奉献诠释大爱。60年来，中国累计向非洲、亚洲、美洲、欧洲和大洋洲的76个国家和地区派遣医疗队员3万人次，诊治患者2.9亿人次。目前，援外医疗队在全球56个国家的115个医疗点工作，其中近一半在偏远艰苦地区。广大援外医疗队员克服工作生活上的困难，以仁心仁术造福当地人民。“把情怀和精力倾注于救死扶伤，把医者仁心践行于援外医疗事业”“患者的笑容，就是我们坚守执着的动力”“治病救人是医生的天职，排除万难也要治”……中国援外医疗队员们一句句朴实的话语，诠释了医者敬佑生命、济世救人的铮铮誓言。

中国援外医疗队员既是救死扶伤的白衣天使，也是传递情谊的友好使者。在阿尔及利亚，医疗队组织学术沙龙、学术讲座、中医针灸培训班等教学科研活动；在瓦努阿图，医疗队除了日常诊疗，还在院外开展巡岛、义诊、调研、健康宣教；在马耳他，医疗队组建的地中海地区中医中心先后举办数十期针灸培训班，学员覆盖德国、意大利、瑞士、塞尔维亚等欧洲国家……在救治患者之余，中国医疗队因材施教培训本地医生，为当地人民留下一支“带不走的医疗队”，以实际行动讲好中国故事，联结起中国人民与受援国人民命运与共的心灵纽带。上世纪70年代，第一批援埃塞俄比亚医疗队队长梅庚年在当地考察时发生车祸，以身殉职。当地人泽乌迪一家三代为梅庚年烈士义务守墓数十年，在当地传为佳话。

中国援外医疗是中国人民热爱和平、珍视生命的生动体现。西非埃博拉疫情暴发后，中国派出1200多名医护人员，收治800多名患者，完成1.2万余人次公共卫生培训。新冠疫情发生以来，中国同全球180个国家、10多个国际和地区组织分享疫情防控和诊疗方案，同160多个国家和国际组织举行疫情防控视频交流会议，先后向34个国家派出38支医疗专家组，向150多个国家和15个国际组织提供急需的抗疫物资援助。中国还组派短期医疗专家组开展专科行动，“光明行”“爱心行”“微笑行”等医疗巡诊活动广泛推进，为发展中国家民众的身体健康保驾护航。不论是在日常医疗，还是面临重大公共卫生突发事件的时刻，中国都积极伸出援手，充分展现负责任大国的担当。

大道不孤，德必有邻。中国援外医疗队用实际行动谱写大爱之歌，为推进人类和平与发展崇高事业作出了重要贡献。中国将继续积极开展援外医疗等国际合作，凝聚起携手构建人类卫生健康共同体的强大合力，与各方共同守护人类健康的美好未来。

《 人民日报 》（ 2023年04月06日 03 版）