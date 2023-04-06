时下，江西省樟树市九牛草种植基地，10余台耕田机、近百名药农趁着晴好天气，正忙着刨土开沟、栽苗施肥。“今年开春，全市已栽种九牛草中药材苗500亩，预计明年可扩繁5000亩以上。”樟树市乡村融合投资发展有限公司副总经理宋灵根说，九牛草野生苗在樟树驯化成功，即将开始规模化种植。

为推动九牛草种植、产业加工、医疗服务的产业融合发展，樟树市与中国中医科学院签约九牛草资源开发与综合利用项目，通过一线种植为中国中医科学院提供一手科研数据，为产业化发展打下基础。

“3年前，我们将湖北、安徽等地千米高山原产地采集的760棵九牛草野生植株移植到樟树。在中国中医科学院专家的指导下，逐步将繁育栽种高度从海拔1000米降到500米、300米，最后实现在平原地区栽种。”宋灵根介绍，九牛草宿根繁育技术已成熟，现已在樟树境内的阁皂山、大汗村火山州、官塘林场、玉华山等地建立了九牛草种质资源圃和良种繁育基地。

樟树是中药材传统主产地和重要集散地。近年来，为了推动中药材种植业高质量发展，樟树将道地药材全产业链升级、道地中药材种质资源库建设、九牛草产业化、香艾草种植及艾产品研发生产等列为重点项目，通过开展道地中药材资源普查，与科研院所、地方高校合作开展樟树道地中药材枳壳种质创新、遗传、标准化种植研究，推动中药材种植业提质增效。

在樟树双金园艺场中药材种质资源圃里，30多名工人忙着铺膜、培土、掏眼、栽苗，种下了枳壳、杜仲、艾草、黄精等一株株精壮药苗。这个占地120多亩的资源圃，分为陆地林药品种、水生药品种、林下药品种3个展示区，目前入圃了100多个药用植物品种，预计将收集1500多个品种进行活体保护。

“我们广泛收集江西道地药材、适合省内种植药材、濒危中药材等野生品种入圃，经过3至5年甚至更长时间的驯化，成功后就可以在本地扩繁试种。”双金园艺场项目办负责人说。

“中药材种质资源圃建设对于守护中医药‘根脉’、促进药用植物种质资源保护利用与科学研究意义重大。”江西省中药材产业技术体系专家徐云龙介绍。目前，樟树中药材种植面积达50.77万亩，中药材种植产值达百亿元，清江枳壳、樟树黄栀子、樟树吴茱萸获得国家地理标志产品保护，樟树中药材入选中国特色农产品优势区。

《 人民日报 》（ 2023年04月06日 13 版）