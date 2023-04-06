鼓励老有所为  倡导互助养老

“像这样先拍摄一段家门口春天的视频，再下载剪辑软件，把用不到的地方剪掉、需要用的保留，然后配上字幕和音乐——别忘了在发布时加上‘#’号、带上话题，就会有更多人关注了……”最近，江苏省南京市江北新区泰山街道金浦社区志愿者古玉萍，走进62岁的徐冕家中，用一个小时，教她学会用智能手机拍摄和分享短视频。

看着新发布的短视频收获不少关注，远在外地的家中小辈也纷纷点赞留言，徐冕开心得像个孩子，“就像给生活打开了一扇窗户！”

值得一提的是，获得服务的这一个小时，是徐冕自己“挣”来的。

打开她手机上“我的南京”APP，点进“时间银行”一栏，就能清楚看到徐冕所有的“银行流水”：2021年6月23日，存入第一笔养老志愿服务时间0.5小时，7月6日存入第二笔……截至2022年6月26日，共存入27笔、累计24小时。

南京市民政局养老服务处处长周新华介绍，南京现有户籍人口中老年人有170.3万人，老龄化程度较高。2019年，南京在试点基础上启动市级层面养老服务“时间银行”建设，鼓励和引导低龄老人、年轻人等加入养老服务队伍中成为志愿者。目前，南京“时间银行”已注册志愿者4.6万人、服务对象8万人，完成服务订单68.3万个，存储时间超过39.5万小时。

2021年，徐冕住在浦口区江浦街道。有一天，工作人员上门招募“时间银行”志愿者，鼓励“低龄存时间、高龄取服务”。刚退休的徐冕想着谁都有需要别人帮助的那天，趁自己现在年龄还不算大，正是“老有所为”的时候，便积极报名参加，为周边老人提供服务。

徐冕告诉记者，要成为一名“时间银行”志愿者不容易，要先后经过自主报名、资格审核、线上学习、统一考试等几个环节。注册成功后，就像网约车平台一样，由系统给志愿者们就近“派单”，志愿者自己根据实际情况“接单”。每次志愿服务前后都要“打卡”，后台自动“存入”相应时间。

“比较多的单子是给高龄空巢老人送餐、买菜、买药、陪同看病。”徐冕说，因为从事过服务行业、管理岗位，平台也会安排一些心理疏导方面的工作，例如和老人聊聊天、解解闷等。这在徐冕看来，很多都是举手之劳，“出门买个菜，顺手给邻居也买好；去趟社区的银发餐厅，给老人端个菜回来。这些占用不了多少时间，心里却特有成就感。”

南京市养老服务“时间银行”管理中心负责人史秀莲介绍，“时间银行”作为居家养老、社区养老的有效补充，是一项创新探索的互助养老模式。服务项目最早以助餐、助浴、助洁、助急、助医“五助”服务为主，近两年逐步向精神文化生活拓展，设有文娱、智能手机辅导等20多项，有效满足养老服务多层次的需求。去年以来，南京“时间银行”志愿者累计教会超2.5万名老人使用智能手机，帮助老人享受现代生活便利。

周新华介绍，为进一步完善“时间银行”体系建设，去年6月，南京市政府发出通知，一方面完善志愿者关爱措施、实施志愿者星级管理，志愿服务时间累计达到100、300、600、1000、1500小时的，可分别获评1到5星级志愿者，其中优秀志愿者推荐成为南京“诚实守信好市民”，享受在一定年度内或一定次数免费游览市属文博场馆或景区公园及乘坐地铁、公交优惠等关爱措施，星级志愿者在申请积分落户时，每个星级加4分；另一方面积极构建公益生态，引导餐饮店、商场、超市、理发店、洗衣店等市民高频生活服务场所加入养老服务“时间银行”，为老年人提供公益服务，向志愿者提供免费或优惠服务。

“我既是参与者，也是受益者。”现在，徐冕更有积极性了，“等我把新本领学好了，再去教高龄老人。”

《 人民日报 》（ 2023年04月06日 13 版）