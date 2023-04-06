把运动场地建到群众身边（健身新视野）

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近年来，全民健身国家战略深入实施，群众健身热情不断高涨。安徽、广西、甘肃以解决“健身去哪儿”为开展群众体育工作的突破口，加大体育场地及设施建设，打通群众健身的“最后一公里”，拓展全民健身空间。

推动学校运动场地对社会开放，实现体育设施资源共享；利用城市闲置地块增设体育设施，打造“15分钟健身圈”；建设便民的公共体育场馆，提升服务水平……近年来，全民健身国家战略深入实施，群众健身热情不断高涨，参与健身锻炼的人越来越多，解决健身场地短缺、体育设施不足的问题成为当务之急，解决“健身去哪儿”成为开展群众体育工作的突破口。

推动场地开放

实现资源共享

吃过晚饭，市民马晓辉换好运动鞋，出门锻炼。自去年夏天，安徽宣城宁国市开发区实验学校对体育场地实施改造后，家住附近的马晓辉去学校健身的次数明显增多。

正值学校运动场地对外开放的时间，马晓辉在侧门前扫码登记后进入校园，稍作热身，便绕着塑胶跑道开始慢跑。一旁的篮球场上，年轻人满场飞奔，大汗淋漓；乒乓球台前，市民挥拍锻炼，大显身手。

为更好满足市民的健身需求，2022年，宣城8所学校体育场地尝试向社会开放。有的学校在操场旁增开侧门，在教学区设置屏障，通过“一场两门、早晚两开”进行改造，既确保教学秩序不受干扰，又提高了体育设施的使用效率；有的学校则在运动区域与教学区域之间增加管理人员，课余时间对外开放，周末和寒暑假适当延长开放时间。

“周边居民多，每天都有不少人来这里锻炼。”宁国市开发区实验学校校长陈杰说，“现在学校体育场地18时至20时对外开放，看到大家健身热情高涨，我们正考虑夏季延长开放时间。”

据介绍，为进一步实现学校体育设施资源共享，今年宣城将有12所城区学校实行“一场两门、早晚两开”，向社会开放，20所学校实行体育场地假期和周末有序向社会开放。

市民不仅可以走进校园体育场地锻炼身体，也能在社会体育场馆享受运动快乐。针对特定人群、特定时段，宣城部分体育场馆实行免费、低收费，涉及场馆能耗、维修、物业管理等费用，由各级政府补助。每周一至周五9时至12时，宣城市体育馆的篮球馆、羽毛球馆等免费开放，这让市民刘剑很高兴。“我经常和朋友相约打羽毛球，每周至少去两三次。要是能赶上体育馆的免费开放时段，一年下来可以省不少钱。”刘剑说。

用好闲置地块

拓展健身空间

在广西壮族自治区柳州市，自从柳柴动力公司生产基地搬迁后，原组装车间的厂房长期闲置。2022年10月，广西健帅体育文化有限公司将厂房改造成柳才运动中心，向周边居民开放。经常来此锻炼的市民徐红说：“老厂房变身锻炼地，旧时光追上新潮流。”

自退休后，“健身去哪儿”成为困扰徐红的难题。“以前想订个运动场地并不容易，大型体育场馆人多，距离又远。”徐红说，“现在选择多了，也更方便了。从我住的地方骑车到柳才运动中心，也就10分钟。”

健身感受如何？徐红挺满意：“这里的服务很不错。”最近她正在学习乒乓球，跟着运动中心的教练练起了反手攻球：肘部架起、胸前击球，向前、向右挥拍。柳才运动中心平均每天吸引300名周边市民来此锻炼，覆盖各个年龄段。

2020年，《柳州市体育设施专项规划》发布。根据《规划》，柳州市发动社会力量参与便民体育场地设施建设，打造“15分钟健身圈”。柳州市体育局体育产业科科长梁鹏说：“我们把废弃厂房、桥下空间、滨江滩涂等城市空闲场地改造成体育运动场所，把运动健身设施建到群众身边。”

桂柳路新建的“口袋公园”乐善园离徐红家不远，也是她常去的“打卡地”。“去年这里栽种了绿植，增设健身步道、象棋桌和休闲椅，人气逐渐旺起来。”类似的“口袋公园”，2022年柳州市共改造了5个。在改造过程中，注重保护原有地形地貌和大树老树，优先选用乡土植物，既保留了原有风貌、留住了城市记忆，也为市民提供了健身锻炼的新场所。

“2022年，柳州市已基本实现中心城区范围内‘15分钟健身圈’全覆盖，人均体育场地面积达到3.05平方米，经常参加体育锻炼人数比例达到46.32%。今年，我们仍将继续加强公共体育服务供给，增添更多市民身边的健身场地，不断提升市民的获得感、幸福感。”梁鹏说。

建设专业场馆

提升服务水平

跑动积极，运球、上篮技术娴熟，年过花甲的乔国金，在篮球场上活力满满。

乔国金家住甘肃省临夏回族自治州临夏市南龙镇王闽家村，年轻时就爱打篮球。几年前，乔国金退休后回到家乡，发现村子附近盖起了体育馆。“身边就有了室内篮球场，关键打球还免费！”从那以后，每天早上，乔国金都准时来到临夏奥体中心体育馆，打上两小时篮球，“有了运动场地之后，我们还组建了老年篮球队，现在已有60名队员。”

“临夏奥体中心由体育馆和体育场组成，2016年10月正式投入使用。”临夏市文体广电和旅游局副局长李艳芳介绍，体育馆占地3.2万平方米，分为主、副两个馆，主馆以举行篮球比赛为主，副馆则设置羽毛球、乒乓球等多种项目场地，满足了群众不同的运动需求。“场馆建成后，每年大约接待群众20万人次。”李艳芳说。

副馆的乒乓球场地内，一场激烈的比拼正在进行，市民齐占芳拉出一道漂亮弧线，拿下一分，赢得一片叫好声。“这里设施齐全专业，环境也好，还免费供应热水。”齐占芳对体育馆的服务很满意。工作之余，她常来这里打乒乓球，与球友切磋交流，收获了健康和快乐。

“为解决群众‘健身去哪儿’的难题，全州先后建成大型体育场馆15个、健身步道14条、多功能运动场17个、乡镇全民健身中心103个，村级健身场地覆盖率达到80%。”临夏回族自治州体育局局长马建霖说，同时还鼓励社会力量利用闲置厂房改建民营篮球馆17个。

广河县黑7篮球馆最多可容纳2000人观看比赛，场馆内更衣室、淋浴室、卫生间一应俱全，冬天开放暖气，舒适便利。广河县篮球氛围浓厚，村村都有篮球队，群众对专业篮场馆的需求旺盛。“打一次球，成人8元，学生5元，时间不限。”球馆创始人马成伟说。群众打得起、球馆能盈利，从而推动服务升级，形成良性循环。

“如今，全民健身蓬勃开展，需要更多面向大众、优质高效的体育设施。”马建霖说，下一步，临夏回族自治州将积极谋划建设全民健身中心、体育公园、健身步道、多功能运动场等群众身边的场地设施，提升公共体育场馆服务水平。

《 人民日报 》（ 2023年04月06日 15 版）