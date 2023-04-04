清明假期踏青赏花 小心春季皮炎来“打扰”

清明假期即将到来，不少人都有踏青赏花的计划。四川省医学科学院·四川省人民医院皮肤科主治医师周夕湲提示，春天，万物复苏，景色优美，但此时也是皮肤过敏的高发季节，小心春季皮炎来“打扰”。

“春季皮炎是皮肤在春季发生的一种过敏反应，一般发生在面部、颈部、手部等暴露部位，表现为皮肤红斑、丘疹、脱皮、瘙痒等症状。”周夕湲介绍，除了常年发作的老病号，体质较弱的人群也可能突发春季皮炎。春季皮炎除与花粉、柳絮等过敏原有关，还有人会因为食用了香菜、荠菜、泥螺等光敏性食物引发过敏。

外出踏青赏花，如何预防过敏？周夕湲表示，在外出踏青赏花时，要做好防护，戴好帽子、口罩、墨镜等；过敏体质的人群要特别注意，尽量少去或不去花草树木多的地方；外出回来后，要用清水洗脸，尽量用温和的洁面产品，不要使用太多化妆品，以免增加皮肤负担；合理饮食、规律作息等。

如果发生春季皮炎怎么办？周夕湲建议，第一，做好皮肤保湿工作。很多人认为，油性皮肤不需要保湿，这是不对的。控油与补水是完全不矛盾的。皮肤只有在水油平衡的状态下，才能得到一个自我修复的环境。第二，注意防晒。研究表明，紫外线是许多炎症性皮肤病诱发和加重的因素，所以防晒非常必要。第三，避免过度清洁及破坏皮肤屏障的医美操作。如“早C晚A”“刷酸”等对肌肤都有一定的刺激性，皮肤过敏期间应暂停。第四，改善生活习惯。皮肤过敏期间应清淡饮食、均衡营养、勤换床单枕套，不熬夜。如过敏症状严重或过敏反复发作，要及时就医。（视频制作：实习生朱鑫媛）