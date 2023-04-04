商业综合体、购物中心等商圈设施日益完善，时新的餐饮、快消等品牌门店开到身边，健身、亲子、养老、社群等“新消费”蓬勃兴起，线上购物让“数字生活”走进千家万户……从肥东，可以管窥广大县城居民消费能力的增强、消费条件的改善、消费场景的创新。

中央经济工作会议指出，着力扩大国内需求。在这一方面，县域消费市场广阔、大有可为。

从供给侧看，县域消费基础设施不断完善，市场供给更加丰富，给消费者带来更多更优质选择。从需求侧看，县域年轻群体庞大，消费观念不断转变、消费档次不断提高、消费结构不断升级，为产业发展提供持续牵引力。

比如，县城百货业态一度遭遇经营困难。经过改造升级后，集购物、餐饮、娱乐等功能为一体的购物中心更符合消费需求，生意明显好转。商务部数据显示，去年，全国建设改造县城综合商贸服务中心达983个，县域商业体系不断提升完善。

又如，县域消费受物理空间限制曾经比较明显。随着电子商务发展，动动手指就能“买全球”。去年全国支持建设改造县级物流配送中心506个，通过整合物流资源、发展共同配送，推动县域消费者享受更高效的配送服务。

县域消费升级提速，也给城乡发展带来更大想象空间。随着县域居民收入不断增长，县域消费升级持续加快，消费理念、消费品质都向一线城市看齐，这部分需求的释放，对于优质品牌和产品将会是新机遇。挖掘县域消费需求，在县域消费市场形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，有利于构建完整的内需体系，从而更好将我国超大国内市场优势发挥出来，推动国民经济全面、协调、可持续发展。

2023年中央一号文件提出，全面推进县域商业体系建设。推动县域商业体系建设提质增效，商务部正在前期工作基础上，实施“县域商业三年行动计划”，力争到2025年，在具备条件的地区基本建立较为完善的县乡村商业网络体系。同时，培育一批县域商业典型标杆，打造一批县域商业典型县，发挥示范引领作用，激发县域消费更大活力。

（作者为商务部研究院电子商务研究所副研究员，本报记者王珂采访整理）

《 人民日报 》（ 2023年04月04日 02 版）