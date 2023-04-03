探索健康服务新模式 人民健康“五进”关爱服务计划走进国家医保局

3月30日，由人民健康主办的人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进国家医保局，通过科普宣讲、健康咨询和健康生活体验等形式，探索健康服务新模式，将健康服务送至职工身边。

讲座+咨询 把健康送到职工身边

为帮助职工解决健康问题，提供更优质地健康服务体验，活动现场邀请到了北京中医药大学主任医师辛随成，北京大学第一医院急诊、全科医学科主任医师李秀清进行健康咨询，不少职工都带着自己的体检报告、病历材料等相关信息，一早前来排队等候咨询。

“亚健康、心脑血管疾病、颈椎病等都是在健康咨询中较为常见的问题。”辛随成说，健康咨询能够普及和传播健康科普知识，帮助职工养成健康生活方式，从而提升健康素养和健康水平。

“提升国家机关单位工作人员的健康素养尤为重要，通过他们健康意识的转变和提升，可以进一步带动更多人群关注健康问题。”李秀清说，要进一步普及健康观念，让更多人了解健康知识，践行健康生活方式。

长时间久坐引起的腰酸、腰痛是办公室人群常见的健康问题，活动现场进行了“关爱脊柱健康，守护生命脊梁”健康知识科普宣讲，首都医科大学附属北京安贞医院骨科主任医师胡三保分享了脊柱相关科普知识，针对颈椎病、腰椎间盘突出、腰椎管狭窄等常见脊柱相关疾病的病因、治疗方法以及日常注意事项，就职工所关心的脊柱健康问题进行了解答。“原来我之前护腰的办法都用错了呀！”“干货满满的科普讲座，终于找到我腰痛的原因了。”“现场还学到了几个缓解腰痛的小办法，一会儿我就试试，这场讲座太实用了！”

图为健康科普知识宣讲活动现场

沉浸+互动 健康科普新方式

活动现场设置了多种类型的健康科普互动展区，通过沉浸+互动的形式，让健康科普变得更加有趣、易懂。其中，科普答题区域是参与体验的职工最喜爱的环节。一对一比拼、三五成群小组赛……职工们积极踊跃组队参与答题，力争在健康知识大比拼中赢得头筹。在热火朝天的比赛中，职工们也了解到不少健康科普知识和常见健康误区。“原来中药不一定要‘趁热’喝！”“我竟然是第一名，看来我平时健康知识储备还是挺丰富的。”“虽然平时对健康知识有些了解，但是通过科普答题让我对科普知识了解更加全面了。”

图为健康科普互动专区

吃动平衡，正在成为越来越多人追求和践行的生活方式。活动现场结合大众健身新需求，展示了健身镜、无绳跳绳等多款居家健身产品，吸引了不少前来体验的职工。有不少健身达人现场展示健身成果加入跳操跟练的队伍之中。“我一直觉得自己饮食挺健康的，今天才发现自己踩了不少‘雷’。”“减肥期间我对饮食特别注意，通过活动了解了不少营养膳食知识。”“平时一直在家都有在跳操，在今天的体验中已经‘种草’了多个健身产品。”

护肤、美容是女性最为关注的话题，活动现场专门设置了美容护肤专区就女性关注的日常护肤、脸部护理以及牙齿健康等相关问题进行了科普知识互动，普及科学护肤知识。“总是在网络上搜寻到一些美容护肤知识，但是又不太放心，感觉还是这种有科学依据的才安心。”“虽然平时也很注重牙齿健康，但是没有这么细致和全面，通过这种互动性质的科普，更全面地了解了口腔健康的相关知识。”参与体验的职工说。

图为美丽健康科普专区

“常消毒”是开展爱国卫生运动的专项行动之一，现场科普人员通过讲解不同场景的消毒知识，引导职工养成健康的生活行为。有职工感叹：“践行爱国卫生运动还真不是简单的打扫卫生，以后还会随身携带免洗手消毒剂、消毒湿巾等用品，在接触公共设施或物品后及时清洁双手，争取做好做自己健康的第一责任人。”

图为现场职工参加踊跃参加“常消毒”爱国卫生运动

线上+线下 拓展健康服务新模式

活动现场还提供了健康血压管理监测、体检一体机、智能中医体检仪以及眼底照相机等多种监测设备，职工在相关人员的帮助下进行健康检查。

这些拓展了健康服务新场景，将健康服务送到职工身边。“血压是我一直关注的健康问题，正好在现场测了一下，也更放心了。”“工作原因经常用眼，一直想检查下眼底，正好今天在现场就检查了。”

图为现场开展的健康检测服务

由人民健康制作的《家庭药箱科学指南》是现场不少职工驻足停留的“热门”项目，《家庭药箱科学指南》针对家庭常用药、常备药的使用及注意事项进行了介绍，将健康服务延伸至家庭，为居家用药提供更加科学的参考服务。为进一步延伸和拓展健康服务场景，探索健康服务新模式，为职工提供更加便捷的健康生活服务。活动现场还展示了由人民健康搭建的职工关爱服务平台，平台涵盖了名医义诊、科普专区、试用申领等多个专区，将更多服务延伸至线上，让健康生活服务更加便捷、可及。

图为人民健康（职工）关爱服务平台和《家庭药箱科学指南》

未来，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划的深入推进工作，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，助推各地各单位“我为群众办实事”常态化、长效化。