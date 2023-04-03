“银发族”用网越来越溜了（网上中国）

在安徽省合肥市肥西县上派镇“爱和家”居家养老服务中心，工作人员为老人介绍智能机器人的使用方法。

新华社记者 刘军喜摄

在短视频平台，生活技能、搞笑娱乐和生活记录相关类型的短视频受到中老年人广泛青睐。不少博主以棋牌、戏曲、垂钓以及备受喜爱的广场舞等“银发爱好”为看点，提供相应的轻科普或教学指导，收获大量银发用户关注。

随着移动互联网的普及和数字适老化的推进，老年群体通过“触网”化身“银发网友”，用网越来越溜了。

“老年舞”播放量高

“我在短视频平台上关注了很多广场舞教学账号，每天都会打开看一看，遇到喜欢的歌曲和舞蹈就会跟着学。”爱跳广场舞的左大妈说，在北京市密云区她常去的广场，大家的舞蹈动作很多都来源于流传较广的广场舞短视频。

截至2023年3月10日，抖音话题“老年舞”已有1.7亿次播放，话题“老年用品”播放超5340.1万次，话题“老年养生”播放达3009.9万次。

“父母都70多岁了，父亲天天用手机听戏、练书法，母亲学做饭。”微博网友“大窝脖”说。

武汉网友“潇潇”说：“我姥姥年轻时就喜欢唱歌，现在有了智能手机，姥姥在家能跟着学、跟着唱，而且还经常分享自己的演唱作品到朋友圈和家庭群，收获不少点赞。”

中国互联网络信息中心日前发布的第51次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2022年12月，中国网民规模达10.67亿，50岁及以上网民群体占比上升至30.8%。

据复旦大学相关课题组发布的《中老年人用网情况及网络素养调研报告》统计显示，中老年人使用网络的最主要用途是“观看视频”“阅读新闻、资讯、书籍”“听音乐和戏曲”和“社交聊天”。75%受访的中老年人会使用网络获取生活服务，在网络上开展经济活动的中老年人同样为数不少，更有14.3%的受访中老年人学会了网络游戏，成为网络世界的“弄潮儿”。

“爱心版”带来生活便利

为让老年人享受到互联网带来的便捷，工业和信息化部在全国范围内启动互联网应用适老化及无障碍改造专项行动，立足老年人使用习惯和需求，重点指导与老年人生活密切相关的互联网网站和移动互联网应用（APP）开展适老化及无障碍改造，围绕老年人日常生活中的高频事项场景实现重点突破，取得积极成效。

通过打开“长辈模式”“关怀模式”，银发用户即可通过更大的文字和图标、更清晰简洁的页面及功能设置来享受互联网服务。

在微信的“关怀模式”下，“听文字消息”功能只需要点击一次文字消息就可以把聊天中的文字消息转换为语音播放；美团APP的“长辈版”模式仅支持外卖，酒店、打车、单车等其他老年群体不常用的服务及营销活动信息被相应删减；铁路12306 APP的“爱心版”模式相较“标准版”，不仅字体和图标更大，界面功能更简洁，还新增了一键拨打电话订票功能。

工信部信息通信管理局局长赵志国日前在国新办发布会上表示，工信部联合相关单位稳步推进适老化改造，指导企业为老年用户推出远程办理、故障排除等电信服务，组织648家网站和APP完成适老化改造。

除了现有网站和APP的适老化改造，一些养老服务与互联网结合，从银发群体的生活需求本身出发，带来更多便利。

在北京市西城区，“互联网+养老助餐”服务模式实现了规范化、标准化、信息化管理。由社区养老服务驿站、养老照料中心、机关内部食堂开放、社会化餐饮单位、社区助餐点构成的183家养老助餐点全部上线全区统一助餐平台，统一使用西城区“父母食堂”品牌。

据了解，“父母食堂”微信小程序不仅可以满足老年人自助订餐需求，还能提供送餐服务。“速度可真快啊，从下单到送达，只用了10分钟。工作人员还这么认真负责，担心我点错菜，真的跟自家闺女似的。”家住北京市西城区新街口街道的张叔叔称赞道。

“老网友”也需优质内容

“51%的中老年人日均上网时长超过4小时，而能够真正从关爱老人角度出发的电视内容和新媒体内容少之又少。”南方科技大学副校长金李关注到“银发内容供需严重失衡”的问题。一方面，银发网友规模逐渐壮大，互联网使用时间逐渐增加；另一方面，优质、科学的内容产出少，并且虚假广告、谣言等劣质信息在老年群体中大量散播。

金李建议把银发内容作为一项“国家养老工程”，加大重视力度。让老年人能在优质的银发内容中了解更多科学知识，得到丰富的精神满足，享受高质量的老年生活。

南开大学老龄社会治理战略研究中心主任原新提出，互联网平台需从中老年人切实的关注点出发，如养生健康、财产安全、网购产品质量、与家人邻里的互动等，不断优化产品功能及平台内容，讲求“投其所好”，做到“入脑入心”。

数字适老化及信息无障碍联盟发布的《数字技术适老化发展报告（2022年）》指出，数字技术适老化仍然面临产品服务供给不足、市场机制尚不健全以及存在一定安全风险等三方面的挑战。数字技术适老化的推进需要政府、市场、家庭与社会等多方主体的共同参与，形成共建共享的局面。

业内人士认为，数字技术适老化改造尚处于起步阶段。数字技术适老化改造不等于简单地放大字体、删减功能，而是要通过有温度的科技发展为银发网友提供更加优质、全面的服务，让每一类用户群体都能享受智能时代的美好生活。