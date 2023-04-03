改造老社区  点亮新生活

旋律响起，重庆市巴南区莲花街道万泉街社区居民李秀兰与一班“姐妹儿”在小区空坝上跳着欢快的广场舞。

这些日子，万泉街社区居民总喜欢在小游园里坐坐。这是一个集休闲、娱乐、健身于一体的适老化小游园，大家拉拉家常，摆摆龙门阵，邻里之间的感情更浓了。

万泉街社区始建于上世纪90年代初，设施日渐老旧，居住环境较差，亟待改造。改造是好事，但怎么改需要大家群策群力。

为此，社区召开院坝会，一座小凉亭、几张小板凳，轻松的环境、亲近的距离让居民们敞开心扉，畅所欲言。

“万泉街社区老年居民占比大，而老人健身活动空间有限，这是我们的治理难点。”一场场会议下来，万泉街社区党委书记杨坤梅抓住了改造痛点。

针对这一问题，2022年7月莲花街道耗时两个月建成面积2516平方米的“万泉街小游园”。“出门即可锻炼，下楼即可娱乐。”杨坤梅说，小区改造解了居民的难题。

如今，这里已变身为颜值高、功能性强的“口袋公园”——色彩明亮，干净整洁，绿化景观和彩色路面相得益彰，为老旧小区增添了一抹亮丽色彩，真正实现“推窗见绿，推门见景”。

同时，小游园还增设了羽毛球网、乒乓球桌、健身器材、议事亭等设施。居民不出小区便能满足健身、散步、议事话家常的需求。

“现在周围小区的居民都羡慕我们。”居民张静自幼便在万泉街社区居住。看着小区一天比一天好，她感觉日子更有奔头了。

万泉街社区只是一个缩影。在重庆市巴南区，老居民楼披上新装，荒草地变身“口袋公园”……老旧小区改造工程持续推进。

短短几年时间，在花溪街道红光社区重庆联环蓄电池隔板厂家属区，生活品质显著提升。如今闲暇时刻，居民在凉亭内唱歌、跳舞、下棋，在亭外草坪间悠闲地散步，居民自觉清扫院坝落叶……小区的改造带来了新风尚。

老旧小区改造不仅是对基础设施的更新，还有对本地文化的挖掘与传承。

傍水而建的鱼洞曾经是长江沿岸著名的水码头。鱼洞街道鱼轻路小区为上世纪90年代修建，逐渐变得破旧不堪。鱼轻路社区居民徐刚今年60岁出头，在这里已经住了20多年。“小区建成30多年了，设施都已老旧。现在改造后，看着心里就开心。”

“屋顶防水、外墙砖整修、管网整治……这些基础事项改造后，我们觉得还不够。”鱼洞街道社区事务服务中心主任孟庆航说，“交流会上现场搜集意见建议200余条，我们发现老街坊们对这里很有感情，不仅想改造，还想改得好。”

鱼轻路49号楼是进入鱼洞后的第一栋老旧小区楼栋，是鱼洞的门户建筑，孟庆航决定从这里入手。在49号楼侧面外墙绘制了以“孝善鱼洞”为主题的彩绘壁画。古代建筑老街、现代交通鱼洞轻轨站、非遗文化乱针绣、特色水果乌皮樱桃……壁画改造带来的效果十分理想，昔日老旧社区摇身一变成为打卡点。

“你看，这些房子，是不是变得很有文艺范了。”徐刚指着身披彩绘的楼栋自豪地说，曾经由于周围设施慢慢变得破旧，一些邻居都打算搬走。但是现在随着老旧社区改造带来的变化，大家伙也愿意继续住在这里，“毕竟住了这么多年，有感情。”

近年来，巴南区持续聚焦群众所需所盼，“改”出新面貌，“造”就新生活，稳步推进老旧小区改造工作。截至目前，全区已累计完成27个、110余万平方米的老旧小区改造任务，财政总投入2.2亿余元，惠及群众2万余户，人居环境得以改善、城市品质得以提升，群众的参与度和满意度不断提高。

《 人民日报 》（ 2023年04月03日 13 版）