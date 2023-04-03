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守护“星光”

2023年04月03日08:18 来源：人民网－人民日报

 

　　在青海省西宁市星光特殊儿童服务中心，陈志芳给孤独症儿童做运动训练。 

　　陈志芳是青海省西宁市星光特殊儿童服务中心的创始人。8年来，服务中心成了众多孤独症儿童和家庭寄托希望的地方。这里被很多人称为“星星的乐园”，陈志芳也被称为“星光里的妈妈”。 

　　新华社记者  张  龙摄


　　《 人民日报 》（ 2023年04月03日 12 版）

(责编：孙红丽、杨迪)


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