春暖花开之际，一场火热的篮球赛，让四川成都成华区二仙桥街道文化活动中心篮球场格外热闹。3月下旬，成都街头篮球突袭赛预选赛在这里开打。

这座球场建成于1979年，曾经是成都机车车辆厂灯光球场，每当厂里有篮球赛、排球赛、歌咏比赛等文体活动时，职工们就会聚在这里。几十年过去，昔日的运动场慢慢老化。2019年，街道对老旧院落进行改造，如今的灯光球场已成为现代化、多功能的文体活动场所，丰富多彩的文体活动在此开展，提升了辖区内居民的获得感、幸福感。

从看台上望去，橘黄色与绿色构成篮球场的主色调。7列圆形大灯悬挂在球场上方，夜晚为球场照明，亮如白昼。“为了迎接即将到来的成都大运会，带动更多市民参与体育运动，我们将推动更多社区篮球赛进入成都街头篮球突袭赛赛事序列。目前，活动正在紧张筹备中，二仙桥街道的多个社区也计划组织球队参赛。”成都街头篮球突袭赛负责人张茂梁说。

街头篮球突袭赛的决赛将在成都大源中央公园篮球场进行。作为近两年成都的热门球场，平时到这里打球的篮球爱好者非常多，其中不乏来自大学生联赛、中职篮联赛的运动员，借助网络直播平台，收获了许多篮球爱好者的关注，人气十足。

篮球场周边，还形成了热闹的“文体圈”。玩滑板、溜旱冰、拉二胡、跳广场舞……不同项目群体分散在公园的不同区域，共同构成活力四射的生活场景。不仅如此，火热氛围还向公园四周辐射，街边的火锅店常常排起长队，商场的客流量不断增长。

据张茂梁介绍，目前成都篮球场馆数量很多，除了可以承办大型国际赛事的专业场馆，相关俱乐部、机构自建的场地约有400多片（馆）。场馆增多，方便了市民参与篮球健身。下一步，成都将进一步构建5—15分钟运动健身圈，建设更多的体育场地，让市民的健身生活更便利。

成都正在积极培育街头篮球赛事本土品牌，“爱成都·迎大运”的氛围持续升温。除了街头篮球突袭赛，成都还将开展绿道运动生活嘉年华、天府绿道健身行、全国露营大会等丰富多彩的健身活动，添彩市民的美好生活。

《 人民日报 》（ 2023年04月03日 15 版）