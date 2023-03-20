合力做好这盘“预制菜”（新视角）

从最初的自热火锅，到热一下就能吃的鱼香肉丝，再到东坡肘子、佛跳墙……这几年，各类预制菜产品层出不穷。制作方便、营养美味的预制菜，正成为百姓餐桌上的“新宠”。数据显示，2022年中国预制菜市场规模达4196亿元，预计2026年突破万亿元大关。

所谓“预制菜”，就是通过预加工，提前把食材做成半成品或成品，食用时再根据需要配上各种辅料的菜品。便利是预制菜走红的一大重要原因。经简单操作即可入口的预制菜，很好地解决了不少上班族“想做饭却没时间”“想吃点好的又怕麻烦”的痛点。而且与以往不同，如今食品营养和加工工程、保鲜等技术更成熟，冷链物流、电商快递等更普遍，各式各样的预制菜可在更短时间、以更低成本送至千家万户。

一头连着餐桌，一头连着田间地头。预制菜兴起，不仅是居民消费升级的具体体现，也是“三产融合”、乡村振兴的有力支撑。消费者对预制菜个性化、多元化的需求，一定程度上推动了农副产品的综合加工利用。越来越多的农产品转换为预制菜品，能够创造更多附加值，带动产业融合发展、农民增收致富。从这个意义上讲，发展预制菜，将为农业农村发展带来更多可能，为地方经济注入新活力。

给大家饮食带来便捷的同时，预制菜产业在成长壮大过程中也存在诸多问题，如标准不统一、质量难保证、种类单一、图文不符等。其中不少问题经常遭到消费者投诉。长此以往，势必影响人们的消费体验，从而影响整个产业的可持续发展。对此，整个行业要深刻反思，相关部门也应警醒。只有多方共同努力，才能做好预制菜这盘“菜”。

在守牢安全底线上下功夫。无论是原料生产采购、食材加工烹饪，还是物流运输、市场售卖，各环节规范有序，方可保证菜品质量。相关部门与行业组织应尽快制定国家标准或行业标准，明确行业准入条件，并通过公开通报、风险评估等级、引入社会监督等举措加强监管，筑牢食品安全防线。

在提升营养品质上做文章。预制菜复热后，如何保证风味最大程度还原、营养物质最大程度保留，成为消费者普遍关心的问题。《2022年中国预制菜行业发展趋势研究报告》显示，61.8%的消费者认为预制菜的口味复原程度有待提升。相关企业要持续加大科研投入，积极开展产学研合作，努力破解口感与风味复原、营养物质保留、质构保持等难题。

前不久，2023年中央一号文件发布，首次明确提出“培育发展预制菜产业”。近年来，广东、福建、河南、四川、山东等多地出台预制菜产业扶持政策，推动预制菜产业高质量发展。随着标准规范的不断完善、人才队伍的日益壮大、科研水平的稳步提升，预制菜产业定会驶入健康有序的发展轨道，让消费者吃得更安心、更美味、更健康。