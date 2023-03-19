一诺三年！武汉大学邀医护人员回“珈”赏樱

新华社武汉3月18日电（记者李伟、徐鹏航）东湖畔边、珞珈山上，武汉大学的樱花等来了久违的英雄。18日，武汉大学举行抗疫医护赏樱专场。

在学生志愿者的引导下，来自全国各地曾参与抗疫的医护人员穿过樱花拱门，在签名墙上写下美好的祝福。在学校举行的欢迎仪式上，武汉大学党委书记黄泰岩、校长张平文为援鄂医护代表赠送纪念徽章。

“3年前，我们和这座城市的人民并肩战斗，这次回到武汉，看到一片生机勃勃的繁荣景象，感到非常高兴。”来自山东日照的援鄂医疗队员郑祥锋告诉记者。

“在珞珈山最美的季节，我们再次履行樱花之约，迎来最尊贵的客人。”张平文说，今年是学校承诺为医护人员开设免预约赏樱通道的第3年，“我们再次以最高礼遇设置赏樱专场，以最好的服务表达武大师生对医护人员最真挚、最浓厚的感恩之情。”

皖南医学院第一附属医院护士梁亚丽一家人第一次进入武汉大学校园，她告诉记者，3年来，自己一直有个心愿，想回武汉看看这座城市，并到武汉大学赏樱。“这次终于圆了赏樱的梦想，我特意带上两个孩子，让他们也来感受一下。”梁亚丽说。

为了筹备赏樱专场，武大师生踊跃报名，国家网络安全学院2022级学生李学彬提前几天就踩点熟悉赏樱路线，精心准备赏樱知识。“能为那些曾经在雷神山医院等地方战斗过的医护人员提供一些志愿服务，我感到很激动，这是一件有意义的事情。”李学彬说。

“武汉大学连续三年开设抗疫医护人员赏樱专场，让我们非常感动。”东部战区总医院呼吸与危重症医学科主任医师赵蓓蕾说，2020年1月25日至3月22日，他和同事们在武汉大学中南医院重症监护室战斗近两个月，之后又转战雷神山医院直至4月15日。

樱花树下相逢再出发，这次是一场相约走进春天的美好新旅程。