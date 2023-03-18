应对老龄化社会就医需求 青海创建“老年友善医疗机构示范点”

中新网记者16日从青海省卫生健康部门获悉，该省创建、评定一批“老年友善医疗机构示范点”，以应对老龄化社会的就医需求。

一个地区60岁以上老人达到总人口的10%，或者65岁以上老人占总人口的7%，即该地区被视为进入老龄化社会。目前，老龄化速度过快、社会养老压力加大，世界人口正在加速老化。

青海省老龄化呈现起步晚、进程快，老年人口分布不均衡等特征，老年人健康状况不容乐观。

青海省自2009年开始进入老龄化社会，比全国晚了10年。2022年末，青海省60岁及以上人口达到83万人，占全省常住人口的13.95%，比上年末增加4万人，占比提高0.65个百分点，其中65岁及以上人口61万人，占全省常住人口的10.25%，比上年末增加2万人，占比提高0.32个百分点。

青海省于2020年启动创建老年友善医疗机构工作。而为积极发挥示范引领作用，青海省卫生健康委经过单位自评、地方和部门推荐、专家现场评审等措施优中选优，最终确定青海红十字医院、西宁市第一人民医院、青海大学附属医院、青海省第五人民医院、贵德县人民医院、青海福利慈善医院为“青海省老年友善医疗机构示范点”。

日前，青海省卫生健康委党组成员、省老龄委专职副主任王勇和青海省监狱管理局政委安玉海，共同为青海红十字医院“老年友善医疗机构示范点”揭牌。

王勇表示，为切实解决老年人群“看病难”问题，“老年友善医疗机构示范点”要以挂牌为契机，强化责任担当，充分发挥带动辐射作用，在现有基础上再接再厉，取得更好成绩。

“其他各级医疗机构要对标对表找差距、补短板，不断提高为老服务意识和水平，全力为老年人打造安全、友善、适宜的医疗环境，更好地满足老年人的健康服务需求，不断增强老年人看病就医的获得感。”王勇说。

安玉海表示，随着新时代医疗卫生事业的发展以及民众就医需求的不断提升，开展个性化特色医疗服务，有针对性地关爱特殊群体成为医院服务提升的重要环节。创建“老年友善医疗机构示范点”，是青海红十字医院面对人口老龄化，顺应社会需要的有力举措。

青海红十字医院负责人表示，2023年，将不断完善“老年友善医疗机构示范点”各项工作，深化老年友善服务内涵建设、全面提升老年友善服务质量，为老年人提供多层次、多样化、连续性的医疗服务。(记者 张添福)